Octavo retiro AFP 2025: AQUÍ los LINKS de los portales web para solicitar hasta S/21,400 de tus aportes

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ya tienen habilitados sus portales web para el octavo retiro "extraordinario y facultativo" de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 21,400. Conoce en esta nota los links para poder acceder a ellos, según el cronograma establecido para solicitar el desembolso de tus aportes desde el 21 de octubre.

Solicitud del retiro AFP inicia el 21 de octubre

Como se recuerda, a través de la Resolución SBS N.º 03444-2025 la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) estableció que cada afiliado pueda retirar hasta 4 UIT de su Cuenta Individual de Capitalización de Aportes Obligatorios (CIC) dentro del plazo máximo de 90 días calendario, contado desde el día de entrada en vigencia de la presente resolución.

Seguidamente, la Asociación de AFP reveló el calendario para que se pueda solicitar los fondos desde el martes, 21 de octubre, que se organizará de manera escalonada y tomando en cuenta el último dígito de tu DNI. Recuerda que cada armada será de hasta 1 UIT (S/ 5,350), con un intervalo de 30 días entre cada depósito. El primer pago deberá efectuarse dentro de los 30 días calendario posteriores a la presentación de la solicitud.

AFP activan portales para el octavo retiro

El trámite del octavo retiro de la AFP se realizará 100% digital, sin necesidad de acudir a oficinas físicas, a través de los siguientes portales que la Asociación de AFP dio a conocer en su página web:

AFP Habitat: https://retiro.afphabitat.com.pe

AFP Integra: www.afpintegra.pe

Prima AFP: www.prima.com.pe

Profuturo AFP: www.profuturo.com.pe

Por ejemplo, si estás afiliado en Integra, puedes ingresar a https://agenciadigital.afpintegra.pe/ y colocar el número de tu DNI y tu clave web. Seguidamente, se te mostrará dos opciones, una para ingresar a tu agencia digital para ver los movimientos de tus aportes y otra en el que podrás comenzar con la solicitud de hasta 4 UIT.

AFP Integra se va alistando para el octavo retiro de hasta 4 UIT.

Sin embargo, recuerda este trámite, recién podrás realizarlo dando clic al enlace de tu AFP el día que te corresponda, siguiendo el cronograma según el último número de tu documento de identidad. El proceso es gratuito, voluntario y aplicable a todos los afiliados, sin restricciones por edad o situación laboral.

¿Cómo saber a qué AFP estás afiliado?

Para identificar a qué AFP aportas dinero dirigido a tu jubilación debes acceder a la página web de la SBS, el cual puedes hacerlo dando clic a este LINK.

Selecciona la opción "Reporte de afiliación AFP". Completa los datos solicitados (DNI, carnet de extranjería, pasaporte u otro documento válido). Crea tu cuenta con un correo electrónico y contraseña. Una vez dentro, podrás visualizar la AFP a la que estás afiliado y tu información previsional.

El octavo retiro AFP 2025 representa una nueva oportunidad para que los afiliados accedan a sus ahorros previsionales en medio de la coyuntura económica actual. Recuerda ingresar solo a los portales oficiales de tu administradora (Integra, Prima, Hábitat o Profuturo) para evitar fraudes y seguir el cronograma establecido según el último dígito de tu DNI.