Este 24 de octubre será FERIADO: ¿Qué se celebra y quiénes se beneficiarán con esta fecha?

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este viernes 24 de octubre, será feriado según lo detallado en la Ley N.º 13293. Conoce a través de esta nota qué zona del país se verá beneficiado y cuál es el motivo detrás de esta medida.

Feriado regional el 24 de octubre, ¿por qué?

Este mes llega con buenas nuevas, pues no solo está el tan esperado octavo retiro de AFP a la vuelta de la esquina, sino que los trabajadores tienen la oportunidad de descansar y aprovechar un día para que puedan disfrutar junto a sus seres queridos e incluso programar algunos viajes para conocer los más bellos paisajes del país.

De acuerdo con la Ley N° 13293, promulgada en 1960, el viernes 24 de octubre ha sido declarado como un feriado en la provincia de San Román, Juliaca, en Puno. ¿El motivo? Pues bien, según el documento oficial, se detalla que la medida responde a la celebración del aniversario de la creación de esa provincia.

"Declárese feriado en la Provincia de San Román, del departamento de Puno, el día 24 de octubre de cada año, aniversario de la inauguración de dicha provincia", se señala.

Cabe destacar que esta fecha será clave para que las personas que viven en San Román puedan descansar e, incluso, aprovechar un fin de semana largo, ya que se une al sábado 25 y el domingo 26 de octubre. Los trabajadores del sector público de esta provincia, que cumple este 2025, 99 años de creación, serán los beneficiados con la medida. En caso de los que laboran en el sector privado, el día de descanso se otorgará previo acuerdo con los empleadores.

Provincia San Román estará de fiesta

Con este feriado regional, en la provincia San Román, todo está listo para que las autoridades y los vecinos puedan realizar una serie de actividades tradicionales, como desfiles, ceremonias, presentaciones de música, bailes y muchos más para fortalecer su identidad y promover su cultura.

Esta fecha permitirá también que más extranjeros puedan conocer las maravillas que posee esta región del Perú. Es importante volver a recordar que el 24 de octubre no será feriado a nivel nacional, sino solo en San Román, Puno.

Feriado regional el 24 de octubre.

Congreso propone un nuevo feriado

Si no vives en esa provincia de Puno, no te preocupes, ya que quedan más feriados a nivel nacional que podrás aprovechar, según el calendario oficial del Estado, que puedes acceder a través de este LINK. Pero eso no es todo, ya que en el Congreso existe el proyecto de ley N° 12814/2025-CR, que buscaría incorporar un día no laborable más en todo el país.

Esta nueva eventual fecha aplicaría para todos los trabajadores del sector público y privado y se daría cada 13 de octubre, con la finalidad de "promover la unidad nacional, así como fomentar el turismo y la reactivación económica en todo el Perú".

Es así como, según la Ley N.º 13293, permitirá a una región del país tener un feriado: se trata de la provincia de San Román, Juliaca, en Puno. Una fecha para disfrutar de un merecido descanso de la rutina diaria.