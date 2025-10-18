VES: Transportistas salen a protestar por ataque a combi en Lurín y son retenidos por agentes policiales en el óvalo Chepén

18/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio del dolor por el asesinato de un conductor de transporte público y un pasajero, un grupo de seis personas han sido detenidas esta mañana, luego de haber salido a protestar por este lamentablemente crimen en el óvalo Chepén, Villa El Salvador.

Un equipo de Exitosa pudo conocer que las personas (todas transportistas), decidieron alzar su voz de reclamo no solo por los homicidios ocurridos la noche del jueves 16 de octubre, también exigían mayor seguridad debido a las amenazas recibidas en las últimas horas por el grupo delictivo denominado 'El Clan del Norte'.

Situación de las personas detenidas

Un grupo de compañeros del desaparecido Yorber Romero Salazar fueron a las 8:00 a. m. al óvalo de Chepén para mostrar su indignación por el asesinato del transportista de 42 años de nacionalidad venezolana.

No obstante, no imaginaron que con el pasar de los minutos iban a ser detenidos por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para luego ser trasladados a la comisaría de la Urbanización Pachacámac - Villa El Salvador para pasar por "control de identidad".

El reclamo de los transportistas que recorren la ruta de San Juan de Miraflores a Lurín se ha vuelto una constante en las últimas horas para evitar la pérdida de más vidas en las pistas de Lima sur, puesto que, el grupo delictivo les viene exigiendo sí o sí un pago adelantado de S/ 500 y un 'cupo' mensual de S/ 20 para no atentar contra su integridad.

Fiscalía abre investigación preliminar

Tras el trágico hecho ocurrido en la Av. Lima, el Ministerio Público decidió aperturar investigación preliminar contra los que resulten responsables por el delito de homicidio calificado en agravio de Yorbel Romero Salazar y los hasta ahora dos pasajeros asesinados, ya que, este sábado 18 de octubre, el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador comunicó el sensible fallecimiento de la paciente de iniciales M.D.M (47), la copiloto de la unidad atacada.

Desde la Fiscalía Penal Corporativa de Lurín (Primer Despacho), que dirige el fiscal provincial Ronald Bullón Miguel, dispuso como inicio de diligencias la recolección de huellas con peritos de criminalística de la Policía Nacional del Perú.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía inició investigación preliminar contra los que resulten responsables del delito de homicidio calificado en agravio Yorbel Salazar, quien conducía una combi informal y recibió disparos en la avenida Lima (Santuario Arqueológico de Pachacámac). También se... pic.twitter.com/Kn7HwURcMb — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 17, 2025

Asimismo, las indagaciones continuarán a cargo del personal policial de la División de Homicidios de Lima, a fin de identificar la identidad y lograr la ubicación y capturar de los responsables de los homicidios.

Desde la Municipalidad de Lurín han decretado estado de emergencia la seguridad ciudadana en su jurisdicción frente a este caso, con el objetivo de que la Fiscalía y la PNP tomen acciones urgentes para salvaguarda la seguridad de sus vecinos y ciudadanos que transitan por el distrito.