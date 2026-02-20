¡Atención! Retiran del mercado famosa marca de aceite de oliva por ser producto falsificado

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención a todos los integrantes del hogar! Una reconocida marca de aceite de oliva fue falsificada por un productor, de manera que las autoridades sanitarias han ordenado el retiro del mercado de este producto

Reconocida marca de aceite es retirada

El aceite de oliva es un producto usualmente utilizado en la cocina por su versátil uso en diversos platos de comida. Sin embargo, la falsificación de este producto pone en alerta a las familias.

Las autoridades sanitarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de Argentina ha ordenado que el producto de la falsificada marca sea retirada del mercado.

Se trata del producto rotulado como "Aceite de oliva virgen extra, Clásico, marca Nucete, Cont. Neto 500 ml, L. C5-243003, FAB. JUN-2025, VAL. JUN-2026. tendría una apariencia verídica, sin embargo, productores externos a la marca habrían falsificado el producto.

La investigación inició tras presenciar que el envase presente algunas diferencias con el envase original que no eran fácilmente reconocibles por los consumidores.

A raíz de este descubrimiento, el Departamento Vigilancia Sanitaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) solicitó al legítimo del producto si este era fabricado por la empresa. La firma indicó que desconocía su procedencia y contenido.

Reporte de ANMAT

¿Cuáles son las diferencias con el producto original?

Con la colaboración de la empresa legítima este enumeró cuáles son las diferencias más notorias para saber identificar el producto falsificado.

El producto imitado carece de registros sanitarios y está falsamente rotulado, ello por colocar en la etiqueta a la marca y los registros de establecimiento y de producto pertenecientes a la firma Agro Aceitunera SA, marca NUCETE, sin embargo resultando ser un producto falso.

Por ello, como medida de protección la ANMAT ha determinado que este producto no podrá ser elaborado "en ninguna parte del país, ni comercializado ni expendido en el territorio" de la República de Argentina. Ello, porque no se puede identificar claramente la elaboración del producto.

Estas medidas de las autoridades buscan proteger la salud de los ciudadanos ante la producción de productos ilegales. Ello, porque se comercializan productos alimenticios sin registros sanitarios ni adecuados niveles de control bajo las condiciones normadas.

Por imitar al producto "Aceite de oliva virgen extra, Clásico, marca Nucete", las autoridades sanitarias de Argentina han dispuesto el retiro de este elemento de cocina.