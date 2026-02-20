Policía desapareció en el río Rímac tras ser arrastrado por el caudal al intentar rescatar a un perrito atrapado

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un efectivo policial de la Unidad de Operaciones Especiales, Auxilio y Rescate fue arrastrado por el caudal del río Rímac tras ingresar para buscar salvar aun perrito que estaba atrapado, a la altura del puente Rayito El Sol, en Cercado de Lima.

Un héroe desaparecido

Se trata de Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, quien junto a su equipo llegó al lugar de los hechos luego de que en redes sociales se reportara a un perrito atrapado sobre una llanta en medio de una pequeña porción de tierra en medio del río Rímac.

En las imágenes a las que accedió Exitosa, el rescatista bajó con una cuerda por el puente Rayito El Sol, con casco y un chaleco salvavidas de color naranja, totalmente equipado para la labor de auxilio, ante la mirada de decenas de ciudadanos que se habían quedado en la zona observando lo que sucedía.

El suboficial bajó con el arnés en medio del río y aún conectado comenzó a cambiar hasta la porción de tierra donde se encontraba el animal. La mascota al verlo llegar, aparentemente se habría asustado, por lo que comenzó a tratar de escapar.

Mientras tanto el miembro de la PNP se desenganchó del arnés para ir tras el perrito, que finalmente por el miedo a la presencia de un humano prefirió lanzarse al río, que actualmente por las lluvias tiene una corriente fuerte. El agente en su intentó por rescatarlo lo siguió entrando al río, lo tomó pero la fuerza del caudal lo arrastró.

Labores de rescate

La Unidad de Rescate, junto a efectivos de la comisaría de Sarita Colonia y bomberos han iniciado un operativo de búsqueda a lo largo del río Rímac.

Hay labores que se están concentrando en la avenida Néstor Gambetta, a la altura de la Base Naval del Callao, donde también se han desplegado patrulleros y personal policial. Se está contando con el apoyo de drones que viene sobrevolando los distintos tramos del torrente para intentar ubicar al efectivo.

En declaración para Exitosa, el brigadier CBP Guillermo Quispe López, vicecomandante departamental del Callao, informó que el joven también es miembro de los bomberos. Explicó que se vio un casco en el río por el puente Belaunde Terry y se dice que se ha encontrado el chaleco que llevaba puesto a la altura del puente del Ejército.

Hasta el cierre de la nota, la PNP y los bomberos continúan buscando al rescatista que intentó auxiliar a un perro atrapado en el río Rímac pero que fue arrastrado por el caudal.