RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
No lo quiere

Vladimir Cerrón insiste en la salida de Óscar Arriola de la PNP: "Ha demostrado ser un inepto"

En exclusiva con Exitosa, Vladimir Cerrón exigió que el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, sea removido del cargo. A su vez destacó el hecho de no haber podido capturarlo.

Vladimir Cerrón exige la salida de Óscar Arriola de la PNP.
Vladimir Cerrón exige la salida de Óscar Arriola de la PNP. (Composición Exitosa)

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 20/02/2026

Síguenos en Google News Google News

En exclusiva, el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, conversó con Exitosa de distintos tema sobre la coyuntura política nacional. Uno de los temas por el cual fue consultado fue sobre la continuidad de Óscar Arriola al frente de la comandancia general de la PNP.

Vladimir Cerrón pide la salida de Óscar Arriola

De acuerdo a su parecer, el jefe de la Policía Nacional del Perú ha demostrado que no cuenta con la capacidad necesaria para hacerle frente a la criminalidad que impera en el país. Incluso lanzó una cifra sobre las muertes que se da en la capital a causa de delitos como el sicariato y la extorsión.

"Por supuesto que tiene que salir, ha demostrado ser un inepto en el manejo de la institución más importante que persigue el delito. En Lima se llega a tener seis o siete asesinados diarios extorsionados", indicó.

Vladimir Cerrón incluso le dio la razón a Nicolás Lúcar quien indicó que un ejemplo de la incapacidad de Arriola al frente de la PNP es su no captura a pesar de la sentencia que pesa en su contra. En esa misma línea, el líder de Perú Libre indicó que fuera de ello, existen muchos crímenes de corrupción que no son atendidos por las fuerzas del orden.

Representante de los mototaxistas arremetió contra Óscar Arriola.
Óscar Arriola es cuestionado como jefe de la PNP.

Vladimir Cerrón respalda indulto para Pedro Castillo y otros "perseguidos políticos": Para Vizcarra NO
Lee también

Vladimir Cerrón respalda indulto para Pedro Castillo y otros "perseguidos políticos": Para Vizcarra NO

"Existen muchos actos delictivos de cuello y corbata que en este país simplemente no se persiguen. Aquí la justicia es muy selectiva y a eso también se debe su fracaso", añadió.

No se entregará a la justicia

Luego de criticar a la Policía Nacional, Cerrón Rojas dejó en claro que no se entregará a la justicia de ninguna manera. El sentenciado indicó que no acatará el fallo de una institución a la cual calificó de corrupta y de ser manejada por un grupo de organizaciones políticas.

"Es totalmente distinta, la justicia no tiene moral para enviar a alguien a la cárcel teniendo infiltrada a la Fiscalía, el Poder Judicial, la Policía y los mismos políticos por organizaciones criminales continentales. Por tanto, estamos hablando de temas diferentes y además a mí el Estado no me paga para entregarme, le paga a la Policía para capturarme", puntualizó.

Vladimir Cerrón negó haberse comunicado con el presidente Balcázar: "Mal haría poniéndolo en una situación crítica"
Lee también

Vladimir Cerrón negó haberse comunicado con el presidente Balcázar: "Mal haría poniéndolo en una situación crítica"

En resumen, Vladimir Cerrón, desde la clandestinidad, exigió la salida de Óscar Arriola como comandante general de la Policía Nacional del Perú. El líder de Perú Libre aseguró que el general no está capacitado para dirigir una institución tan importante en el marco de la lucha contra la criminalidad que se vive.

Temas relacionados comandante general de la PNP Óscar Arriola PNP Policía Nacional del Perú Vladimir Cerrón

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA