Temblor remece Perú HOY, 20 de febrero: ¿Cuál fue el epicentro y magnitud del sismo sentido este viernes?

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo movimiento telúrico se registró durante la tarde de este viernes, 20 de febrero. Conoce cuál fue la magnitud y el epicentro del sismo, de acuerdo al último reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Sismo sentido hoy en Perú

La tierra sigue temblando y, en esta oportunidad, los ciudadanos fueron testigos de un nuevo fenómeno de la naturaleza. Pues, como se recuerda, Perú se encuentra ubicado sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país, como el último que sacudió el país en la tarde de este viernes.

De acuerdo al último reporte del Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP, el sismo se registró con una magnitud de 4.0, precisamente a la 1:48 p.m., a 32 kilómetros al noroeste del distrito Vitor, en Arequipa, también conocida como la 'Ciudad Blanca', que lamentablemente atraviesa una situación de emergencia producto de las intensas lluvias en la región.

La entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional también enfatizó, a través de sus redes sociales, que este temblor tuvo una profundidad de 110 kilómetros con una intensidad nivel II-III en la escala de Mercalli Modificada con latitud de -16.29 y -72.17 grados.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0094

Fecha y Hora Local: 20/02/2026 13:48:48

Magnitud: 4.0

Profundidad: 110km

Latitud: -16.29

Longitud: -72.17

Intensidad: II-III Vitor

Referencia: 32 km al NO de Vitor, Arequipa - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 20, 2026

¿Cuál fue el epicentro del temblor 4.0?

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) sostuvo que el último sismo sentido en Arequipa este viernes se registró con epicentro en Majes, Caylloma. Hasta el momento, las autoridades locales no reportaron daños ni víctimas por el movimiento telúrico.

Epicentro del último sismo sentido este 20 de febrero.

¿Cómo actuar ante un movimiento telúrico?

El IGP e Indeci reiteran la importancia de mantener activa la cultura de prevención sísmica, recomendando a la población identificar zonas seguras en viviendas, centros laborales y educativos, así como contar con una mochila de emergencia, la cual debe contener artículos de primera necesidad y no perecederos para poder afrontar un desastre natural durante las primeras 24 horas.

Algunos de los artículos a incluir son los siguientes; toma nota:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

En caso de que se tenga entre los integrantes de la familia a un bebé, una mujer gestante o un adulto mayor, se deben incluir objetos como biberones, pañales, papillas, mantas, abrigo extra, termómetro, entre otras cosas más que puedan ser requeridas.

Mochila de emergencias - Fuente: Indeci

Es así como el IGP reportó que el último temblor que remeció Perú esta tarde del 20 de febrero ocurrió en Arequipa, con una magnitud de 4.0 a 32 kilómetros al noroeste del distrito Vitor.