SUTEP rechaza declaraciones de José Balcázar sobre matrimonio infantil: "Debemos esperar su autocrítica y rectificación"

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores de Educación del Perú (SUTEP), Lucio Castro, cuestionó las declaraciones del presidente José María Balcázar respecto al matrimonio infantil calificándolas de "un horror". En ese sentido expresó que se espera que como autoridad haga una autocrítica y se rectifique.

Esclavo de sus palabras

En entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Te Escucha, el representante del SUTEP rechazó lo dicho y reafirmado por el actual presidente Balcázar sobre un tema tan delicado como la posibilidad de las relaciones sexuales con alumnas de 14 años.

"La autoridad política tiene que tener mucho cuidado con sus expresiones, como dice la sabiduría popular: Uno es esclavo de sus expresiones. Lo cierto es que ha sido no un error si no un horror", expresó.

Asimismo, consideró que debe haber un mea culpa de parte del mandatario tras lo declarado y luego de haberlo reafirmado al asumir como jefe de Estado, por lo que espera una rectificación.

"En ese sentido su autocrítica y su rectificación. Como magisterio estamos en desacuerdo completamente de ese tipo de situaciones, de ese tipo de actuaciones que a veces desarrollamos dentro del sector educación, para lo cual nosotros tenemos como sindicato la sanción más drástica", indicó.

José Balcázar defiende sus declaraciones

En entrevista con Exitosa, el presidente José María Balcázar se pronunció luego de que sus declaraciones ermititas en el 2023 sobre el matrimonio infantil, fueran cuestionadas. Sobre ello, defendió su postura y acusó que otras personas "sacaron fuera de contexto" sus expresiones.

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el jefe de Estado justificó su postura emitida cuando era congresista de la bancada Perú Bicentenario, en las cuales indicó que las relaciones sexuales a temprana edad "ayudan" al futuro psicológico de la mujer.

"Usted sabe que le sacan a uno declaraciones fuera de contexto, yo hablé simplemente un asunto legal, como yo he sido juez, sé lo que son los códigos, los códigos permiten las relaciones sexuales de 14 años para arriba, eso no es delito y como no es delito se pueden casar, se juntan (...)", dijo a nuestro medio, este jueves 19 de febrero.

En tal sentido, Balcázar indicó que sus declaraciones sobre dicho tema, fueron "sacadas de contexto", debido a que él se refería al Código Penal. Según indicó, su postura es de "defensor de la familia y los menores de edad", señalando que apuesta por la juventud y su crecimiento.

Es por ello que el secretario general del SUTEP, Lucio Castro, rechazó las declaraciones del presidente y expresó que espera que haga un mea culpa y se rectifique.