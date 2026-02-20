Valentino EXPONE CHATS con Gino Assereto y revela peculiar mensaje: "Sabes que te..."

20/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La polémica está encendida por una presunta cercanía entre el tiktoker Valentino Palacios y el modelo Gino Assereto, quienes recientemente mantendrían una relación muy amistosa.

Ahora, el joven creador de contenido ha revelado unos chats en donde expone cuál es la situación actual que mantiene con el exchico reality.

Valentino expone chats con Gino Assereto

En medio de la polémica por una supuesta relación con Gino Assereto, Valentino no dudó en mostrar las conversaciones que ha mantenido con el modelo peruano en donde se evidencia una cercanía entre ambos.

Así, el tiktoker demostró unos chats durante la emisión del podcast 'No Tenemos Filtros', en donde se observa conversaciones a través de Instagram desde la cuenta oficial de ambas figuras del medio.

En los mensajes mostrados por Valentino se observa que el influencer le envío un audio en donde le habría comentado por los rumores respecto a una supuesta relación entre ambos.

La respuesta de Assereto dejó tranquilo al joven influencer pues este quería saber su opinión al respecto: "Jajaja no pasa nada. Todo fresh. Sabes que te estimo mucho y jamás te incomodaría", respondió Gino. Por su parte, el influencer respondió: "Me había asustado, un abrazo" acompañado de emojis de corazones.

Sin embargo, las conversaciones continuaron y esta vez había sido Assereto quien le escribió para reunirse en un partido de fútbol del club Alianza Lima: ¿La haces ir al estadio un día para grabar previa? Yo te paso la entrada.

Valentino no reveló la respuesta de esta invitación en donde Gino le ofreció su ayuda para conseguir un pase en estos aclamados partidos de fútbol. Sin embargo, en el 'en vivo' indicó que no le gustaba ir a los estadios para ver este tipo de deportes.

Gino Assereto pidió cortar con broma de romance

Si bien las bromas por un presunto romance no han incomodado del todo a Gino Assereto este ha publicado un comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram en donde pide parar con esta supuesta relación.

"Mi paz interna jamás se vio afectada ante dichos rumores, motivo por el cual no veía necesario aclarar esto, pero tomo la decisión de hacerlo y de cortar esta broma por mi tranquilidad mediática", escribió en su storie.

También contó que la supuesta relación con Valentino le causó muchas risas y precisó que quien lo conoce sabe que es un chico "súper relajado" por lo que lleva esta broma con "buen humor, respeto y buena vibra".

El tiktoker Valentino Palacios reveló chats con el modelo Gino Assereto en donde muestran la relación de amistad que aún mantienen. El modelo y exchico reality ha pedido que paren con la broma pese a que le causa gracia.