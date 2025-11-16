¡Atención en la sierra! Senamhi advierte lluvias de hasta fuerte intensidad en 12 regiones

16/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la sierra centro y sur del Perú para las próximas horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones.

¿Desde cuándo se registrarán las lluvias?

De acuerdo con la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, se espera en la presencia de este fenómeno climatológico desde las 12:00 m. del lunes 17 de noviembre hasta las 11:59 p. m. del martes 18 del mes, en algunas provincias de las regiones de Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Pasco, Piura y Puno.

Según el Aviso Meteorológico N.º 415, se esperan precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de moderada a fuerte intensidad en la sierra. Asimismo, se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2 800 m s. n. m. y nevadas localizadas en localidades sobre los 3 900 m s. n. m. de la sierra centro y sur.

Estos fenómenos estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h. Además, se prevé un incremento de la nubosidad durante la tarde y noche, además se espera lluvia dispersa hacia la costa norte.

La "alerta naranja" de lluvias se tienen previstas para el martes 18 de noviembre, más precisamente en las regiones de Áncash, La Libertad y Cajamarca. Desde la entidad exhortan a cumplir los consejos e instrucciones dadas por las autoridades regionales y locales.

📢#Aviso #Senamhi #Minam Del 17 al 19 de noviembre, se prevé precipitaciones en la sierra.



📲 https://t.co/sYX8GFLSHt#PreparadosAnteLluviasIntensas Alista tu mochila de emergencia, organízate con tus vecinos y señala rutas de evacuación. pic.twitter.com/IJa62XiU6N — Senamhi (@Senamhiperu) November 16, 2025

NDECI recomienda medidas de preparación

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), llamó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus respectivas comunidades al interior del país.