Sismo remece Lima HOY, 1 de enero: Conoce la magnitud y hora exacta del último temblor sentido en Año Nuevo

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Continúan los sismos durante el primer día del año 2026! Se trata del segundo sismo de considerable magnitud registrado durante este 1 de enero. Conoce aquí dónde fue el epicentro y la hora exacta del último temblor registrado en el territorio peruano.

Sismo en Lima este 1 de enero

El Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó el segundo sismo de importante magnitud el cual fue registrado alrededor de las 11:28 la mañana de este jueves 1 de enero generando alarma en la capital peruana.

De acuerdo al reporte sismológico del Censis, el sismo de magnitud 4.2 ocurrió a 27 kilómetros al oeste de Chilca en la provincia de Cañete, en el departamento de Lima, siendo este el primer movimiento telúrico del año 2026 con epicentro en la capital.

Este movimiento telúrico registró una profundidad de 68 kilómetros y alcanzó una intensidad tipo III Chilca, según la escala de Mercalli. En el reporte se indica que se rastreó una latitud de -12.57 y una longitud de -76.98.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0002

Fecha y Hora Local: 01/01/2026 11:28:20

Magnitud: 4.2

Profundidad: 68km

Latitud: -12.57

Longitud: -76.98

Intensidad: III Chilca

Referencia: 27 km al O de Chilca, Cañete - Lima — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) January 1, 2026

Según el boletín informativo del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI se precisó que el sismo registrado durante la mañana de este 1 de enero tuvo como epicentro al mar peruano.

Reporte del COEN-Indeci temblor 4.2 del 01/01/26

Siguiendo los parámetros sísmicos, el rango de magnitud del temblor esta colocado dentro del nivel verde, el cual refiere a que se trata de un movimiento telúrico menor a 4.5 que no refiere un peligro mayor.

Como se reitera, este es el segundo sismo de importante consideración durante el primer día del Año Nuevo 2026.

Así pues, durante la madrugada de este jueves se registró el primer movimiento telúrico de magnitud 4.4 el cual ocurrió a 70 kilómetros al oeste de San Juan en la provincia de Nasca, en el departamento de Ica.

¿Qué debe tener la mochila de emergencia?

Siempre debes tener en tu casa una mochila de emergencia y esta tendrá elementos que puedan ayudarte en situaciones de sismos y otros desastres naturales. No deben faltar alcohol o desinfectante, medicina, pastillas, vendas, curitas, toallas, frazadas, agua embotellada, alimentos enlatados, linterna y radio a pilas.

Si tienes un bebé o adulto mayor, la mochila también deberá tener objetos de gran necesidad para ellos como biberones, pañales, papillas, mantas y más.