Ataque en socavón deja 3 muertos y 7 desaparecidos en Pataz: Víctimas serían mineros artesanales

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un ataque criminal en contra de un socavón ubicado en Pataz tendría como víctimas a tres personas asesinadas y al menos 7 desaparecidas, según indicó el alcalde Aldo Carlos Mariños.

El número oficial de víctimas siniestras aún es materia de corroboración. Las autoridades policiales se encuentran al tanto del temible ataque en contra de trabajadores mineros e informaron que tales cifras habían sido actualizados hasta el 31 de diciembre del 2025.

3 muertos y 7 desaparecidos, preliminarmente

Un nuevo ataque en contra de trabajadores mineros ha sido perpetrado en Pataz dejando como saldo a tres personas asesinadas y siete desaparecidos, según información preliminar.

El alcalde Aldo Mariños dio a conocer la noticia luego de ser notificado por la autoridad policial a solo una hora antes de que finalizará el año 2025.

"Por parte de la Policía Nacional del Perú, hasta medianoche me dijeron que ellos habían recibido tres muertos y habrían siete desaparecidos", anunció Mariños.

Sin embarga, la cifra aún no ha sido precisada. Algunos medios locales informan que la cifra final del crimen ascendería hasta 13 víctimas mortales y dos personas desaparecidas. Los detalles del crimen aún se determinarán.

El ataque habría ocurrido dentro de la concesión de la minera Grande, según detalló la autoridad edil. Mariños extiende el llamado para que las autoridades del Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio del Interior (Mininter) para que ingresen a la zona y profundicen respecto a este atentado. "Que hagan una investigación con servicio de inteligencia", precisó.

Se tratarían de mineros artesanales

Aún no se ha detallado con precisión si se tratarían de mineros formales, artesanales o informales; sin embargo, según las evidencias presentadas ante el alcalde Mariños se tratarían de mineros artesanales.

"Por las fotos y videos que se ven serían mineros artesanales pero la investigación determinará de quién estamos hablando", señaló el alcalde Mariños.

Como se sabe, una problemática alrededor de la minería formal e informal es la falta de un censo que determine con cuántos trabajadores mineros cuenta el país y su respectiva clasificación. Ante ello, el Gobierno ha establecido nuevos requisitos para mineros en vías de formalización, que incluye un censo nacional.

La investigación ante este último ataque en un socavón de Pataz se vería actualizada en las próximas horas. Por el momento, la información preliminar indica que al menos tres personas perdieron la vida y 7 estarían desaparecidas tras un ataque criminal en la zona.