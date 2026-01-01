¿Cuál es el precio del dólar HOY, 1 de enero del 2026? Así inicia el tipo de cambio tras inicio del Año Nuevo 2026

01/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para este 1 de enero del 2026, con la entrada de un nuevo año, se precisó cuál es el tipo de cambio oficial para la compra y venta de dólares. Conoce cómo afectó la entrada del año nuevo en relación a la cotización de esta moneda.

Precio del dólar este 1 de enero del 2026

Conocer cuál es el precio del dólar es importante pues impacta directamente en tu economía personal seas o no un usuario recurrente de las transacciones monetarias.

De por sí, en el Perú, muchos productos y servicios varían de costos y precios en relación a la fluctuación del dólar. Por ello, muchos ciudadanos están pendientes del valor de compra y venta de la moneda estadounidense para aprovechar la tendencia en positivo.

Por ello, en el caso de que busques comprar o vender dólares en el Perú, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) precisó que el tipo de cambio para hoy es el siguiente:

COMPRA: S/ 3.358

VENTA: S/ 3.368

A diferencia de la tarifa establecida para el último día del año 2025, 31 de diciembre, se registra una mínima variación a la baja en donde la compra era de S/ 3.360 y la venta de S/ 3.369.

Tipo de cambio dólar paralelo

También debes tener en cuenta el precio del dólar 'Ocoña', también conocido como el 'dólar de la calle', que es uno de los más consultados en el país, especialmente por personas que buscan el mejor tipo de cambio en el mercado informal o paralelo (casas de cambio).

De acuerdo a esta web, los valores arrojados sobre la tarifa del dólar es la siguiente:

COMPRA: S/3.350

VENTA: S/3.370

Precio del dólar en Perú, según web paralela

¿Por qué varía el precio del dólar?

Dentro de la economía peruana nosotros podemos observar sectores como el comercio exterior y el turismo en el cual se utiliza el dólar estadounidense, pero debemos recordar cuáles son los factores que influyen en su tipo de cambio y comportamiento:

Política monetaria de EE. UU. : Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.

: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones. Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta, puede generar ingresos en dólares y afectar el tipo de cambio.

como el cobre y el oro, que Perú exporta, puede generar ingresos en dólares y afectar el tipo de cambio. Factores políticos internos, como la inestabilidad o cambios de gobierno también generan incertidumbre y pueden hacer que el dólar se aprecie.

como la inestabilidad o cambios de gobierno también generan incertidumbre y pueden hacer que el dólar se aprecie. Intervención del BCRP: Puede intervenir comprando o vendiendo dólares para evitar cambios bruscos en el tipo de cambio.

Para el inicio del año 2026, se presentó una ligera variación a la baja en comparación a la cifra con la que se cerró el último día del 2025.