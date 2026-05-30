Reniec operará 12 horas continuas para recojo y trámite de DNI: Consulta AQUÍ las sedes habilitadas

30/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) dio a conocer que operará 12 horas continuas en varias de sus sedes a nivel nacional durante la primera semana de junio. Las oficinas ampliarán su horario de atención para el trámite y recojo de DNI debido a que la segunda vuelta electoral ya se encuentra próxima a realizarse.

Atención por 12 horas continuas en sedes del Reniec

Esta nueva medida adoptada por el organismo autónomo encargado de la identificación de los peruanos se realiza con el principal objetivo de que la ciudadanía pueda sufragar en la Segunda Elección Presidencial que se llevará a cabo el domingo, 7 de junio, en la que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) o Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) llegará al sillón presidencial.

En ese sentido, la atención será de 12 horas continuas en varias de sus oficinas a lo largo y ancho del territorio nacional, las cuales ofrecerán un servicio extraordinario desde las 7 a.m. a 7:00 p.m. desde el lunes 1 al viernes 5 de junio.

Además, el Reniec instó a la población a verificar si su documento de identidad se encuentra habilitado para su recojo y si es que la agencia seleccionada para ello se encuentra disponible entre las que extendieron su horario.

Cabe señalar, que en esta oportunidad más de 40 sedes de Reniec son las que estarán a disposición de los habitantes y estas se localizan en las siguientes regiones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Tumbes.

Conoce cómo saber si tu DNI se encuentra listo para ser recogido en Reniec

Hay que mencionar que Reniec compartió el siguiente enlace para que los ciudadanos puedan conocer el estado de trámite de su Documento Nacional de Identidad.

Para ello, tras dar clic al hipervínculo este derivará a la página web del organismo en el que deberán seleccionar la opción "Consultar" y posteriormente colocar el número de DNI.

Reniec cuenta con una opción en su web para verificar el estado de trámite del DNI

Tras ello, se mostrarán los datos de la persona que realizó el trámite, la agencia que eligió para el recojo y el porcentaje de avance de la gestión que llevó a cabo, en caso se encuentre al 100% esto significa que el documento ya se encuentra listo para ser recogido.

Como vemos, el Reniec dio a conocer que operará en más de 40 sedes a nivel nacional por 12 horas continuas del 1 al 5 de junio. Ello, con el objetivo de que los ciudadanos puedan sufragar en la segunda vuelta electoral que se encuentra programada para el próximo domingo 7 de junio.