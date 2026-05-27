¡Atención viajeros! Migraciones revela desde cuándo podrás tramitar tu pasaporte sin necesidad de cita previa

27/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció una importante medida que beneficiará a miles de viajeros que buscan obtener su pasaporte electrónico de manera más rápida sin previa programación. Tras anunciar un nuevo sistema los últimos días, la organización ha concretado la fecha exacta en la comenzará a emitir este documento sin la necesidad de reservar una cita virtual previa.

¿Desde cuándo se comenzará a atender sin previa cita?

A partir del 1 de junio de este años, el sistema de Migraciones comenzará a atender sin previa cita a todos los usuarios que quieran expedir este documento de viaje. La noticia fue difundida por medio de sus cuentas oficiales con un comunicado en sus redes sociales, donde se confirmó que la atención se realizará por orden de llegada en las diferentes sedes a nivel nacional.

Según la entidad, los días jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de mayo se llevará a cabo la fase final de implementación del nuevo sistema denominado "Pasaporte sin cita virtual", el cual busca agilizar la atención y reducir las largas esperas para conseguir una cita en línea.

#NotaDePrensa | A partir de este lunes 1 de junio, podrás tramitar tu pasaporte electrónico sin necesidad de cita previa. 🛂🇵🇪



Los días jueves 28, viernes 29 y sábado 30 de mayo se desarrollará la Fase Final de Implementación: "Pasaporte sin cita virtual", a nivel nacional. pic.twitter.com/yPBYlJFd2J — Migraciones Perú (@MigracionesPe) May 27, 2026

¿Cómo funcionará el trámite para expedir un pasaporte electrónico?

Con este nuevo sistema, los usuarios interesados en realizar el trámite correspondiente para obtener el pasaporte electrónico ya no tendrán que ingresar a la página web con la finalidad de encontrar un cupo disponible para programar su atención porque desde el mes de junio, podrán acudir a la sede más cercana de Migraciones y serán atendidos para recibir el documento correspondiente.

Para recibir la atención solicitada, el personal de la sede tomará en cuenta el orden de llegada, por lo que las autoridades recomendaron acudir con anticipación y completar todos los requisitos necesarios para evitar inconvenientes durante el proceso de la expedición del pasaporte electrónico.

🔴🔵Migraciones reveló finalmente que se comenzará a atender a los ciudadanos sin una cita previa desde el 1 de junio. Además, revelaron que como parte de la fase final de implementación del nuevo sistema, desde el 28, 29 y 30 de mayo los usuarios podrán buscar atenderse sin... pic.twitter.com/M0JoAdzFPr — Exitosa Noticias (@exitosape) May 27, 2026

¿Cuáles son los requisitos para realizar el trámite?

Para realizar este trámite en el que se consigue el documento de viaje, los usuarios deberán cumplir con una serie de requisitos como:

DNI en buen estado y último emitido.

Recibo de pago por derecho de trámite.

Con respecto al pago por el trámite, se debe abonar la suma de 120.90 soles por derecho de expedición del pasaporte electrónico. Este pago puede efectuarse en el Banco de la Nación, a través de la plataforma Págalo.pe o de manera presencial en las agencias.

Finalmente, con esta medida, Migraciones refuerza la mejoría de sus servicios que hacen posible que más peruanos puedan obtener su pasaporte sin necesidad de cita previa.