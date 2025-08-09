Beéle: Fallece padre del cantante colombiano a pocos días de su esperado concierto en Arequipa

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El mundo de la música urbana se viste de luto tras la noticia del fallecimiento de Breyner López, padre del cantante colombiano Beéle. La noticia ha causado gran consternación entre sus fans, quienes esperan con expectativa su próximo concierto en Arequipa mientras se preguntan si este duro golpe personal podría alterar los planes del artista.

Fallece padre de Beéle

El 7 de agosto de 2025, medios locales de Colombia y la plataforma Dímeloking confirmaron lo que muchos no querían escuchar: Breyner López, padre del cantante colombiano Beéle, murió a causa de un infarto en la Clínica Portoazul de Barranquilla.

La plataforma publicó un breve comunicado señalando: "Se informa que Breyner López, padre del artista Beéle, acaba de fallecer a causa de un infarto. Desde la plataforma Dimeloking compartimos nuestra solidaridad en este momento difícil".

Lo que más ha llamado la atención es que, hasta el cierre de esta nota, Beéle no ha publicado nada en sus redes sociales sobre la muerte de su padre.

Ni una historia, ni un tuit, nada. Esto ha dejado a muchos de sus fans con sentimientos encontrados: tristeza por la noticia y curiosidad por saber cómo el artista afrontará esta pérdida, especialmente tan cerca de una fecha importante para su carrera en el Perú.

Beéle se alejó de su padre

Si bien la noticia ha sorprendido a todos, los seguidores más cercanos del artista saben que la relación entre Beéle y su padre no era precisamente de novela rosa. En entrevistas pasadas, el cantante confesó que su vínculo estuvo marcado por una gran exigencia y distanciamiento.

En 2024, la situación se volvió más tensa cuando su padre hizo comentarios públicos criticando decisiones importantes de su hijo, sobre todo en lo relacionado con su vida personal y profesional.

Lejos de suavizar las cosas, estas declaraciones terminaron por abrir una brecha más grande, llevando a Beéle a reconocer públicamente su frustración y dolor por la falta de apoyo.

En varias ocasiones, el cantante dejó en claro que no deseaba mantener una relación cercana, asegurando que había llegado a su límite y que, en lugar de sentir respaldo, percibía a su padre como un obstáculo para su felicidad.

¿Y el show en Arequipa?

A solo una semana del suceso, Beéle tiene programado su primer concierto en Arequipa este 14 de agosto, como parte de la serenata por el aniversario 485 de la Ciudad Blanca. El evento promete un cartel de lujo: Los 4 de Cuba, Los Méndez y DJ Peligro compartirán escenario con él.

Hasta el momento, no se ha informado sobre cambios en la fecha u horario del show, y la organización sigue vendiendo entradas con normalidad. Sin embargo, entre sus fans hay incertidumbre sobre si este golpe familiar podría modificar los planes.

La partida de Breyner López, padre de Beéle, ha dejado a sus seguidores consternados y atentos a cualquier pronunciamiento del artista. Con su concierto en Arequipa a la vuelta de la esquina, la expectativa y las preguntas crecen en torno a si este momento personal tan doloroso afectará su presentación en la Ciudad Blanca.