Pareja pierde la vida luego de que su vehículo cayera por acantilado en medio de romántica cita

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Lo que debía ser un momento de amor terminó en tragedia que conmociona a Brasil. Una pareja perdió la vida luego de que su vehículo se precipitara por un acantilado en medio de una cita romántica en Espírito Santo. El accidente ocurrió en la localidad de Venda Nova do Imigrante, donde el auto cayó más de 300 metros hasta un terreno rocoso.

Muerte trágica en acantilado

Marcone da Silva Cardoso, de 26 años, y Adriana Machado Ribeiro, de 42, habían asistido a una fiesta en el municipio de Castelo, en el estado brasileño de Espírito Santo.

Según las primeras informaciones, al regresar a casa decidieron detenerse en un mirador de la localidad de Venda Nova do Imigrante, conocido por ser frecuentado por aficionados al vuelo libre y por sus vistas panorámicas.

Fuentes policiales indicaron que la pareja habría estacionado su auto muy cerca del borde del acantilado. Por razones que aún se investigan, el vehículo se desplazó sin control y cayó por el precipicio.

Testigos y rescatistas señalaron que el auto impactó primero contra una roca a unos 100 metros de profundidad, lo que provocó que ambos salieran expulsados por la fuerza del impacto.

Los cuerpos fueron hallados fuera del vehículo y sin ropa, lo que refuerza la hipótesis de que mantenían intimidad en el momento del accidente.

La tragedia se descubrió gracias al aviso de un vecino que escuchó un fuerte estruendo. Preocupado por el sonido, alertó a las autoridades, activando así el protocolo de búsqueda y rescate.

Investigan fatal caída de auto

Cuando el equipo de emergencia llegó al lugar, encontró el vehículo completamente destrozado en el fondo del barranco. A pocos metros estaban los cuerpos sin vida de Marcone y Adriana.

Ella trabajaba en una panadería del municipio y era madre de dos hijos de una relación anterior; él era maquinista y mantenía una relación con Adriana desde hacía unos seis meses.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Venda Nova do Imigrante, donde las autopsias confirmaron que murieron por traumatismos severos, compatibles con una caída de gran altura.

La policía civil de Espírito Santo continúa investigando para determinar qué provocó el desplazamiento del auto. El peritaje completo del vehículo será clave para confirmar si hubo fallas mecánicas o un error humano.

El caso de la pareja que perdió la vida cuando su vehículo cayó por un acantilado en medio de una romántica cita en Brasil continúa siendo materia de investigación.