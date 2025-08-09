Dictan libertad para alcalde de Medio Mundo, investigado por agresión contra su expareja

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La noticia que sacude al norte chico ha caído como un baldazo de agua fría para muchos vecinos de Medio Mundo. El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura decidió otorgar libertad con comparecencia restringida al alcalde Diego Armando Cadillo Crisóstomo, investigado por una brutal agresión contra su expareja.

Dictan libertad para alcalde de Medio Mundo

Este viernes, el juez Jesús Maicol Asencios Solís dispuso que Cadillo Crisóstomo afronte en libertad el proceso en su contra. Según la resolución, no se configuraría el delito de tentativa de feminicidio, sino violencia familiar con lesiones leves.

La medida incluye una caución de 6,000 soles, que el alcalde deberá pagar en un plazo de 10 días hábiles, y reglas de conducta como no ausentarse de su localidad sin autorización judicial, presentarse periódicamente a firmar, no acercarse a menos de 100 metros de la víctima, testigos o familiares.

Asimismo, tiene prohibido comunicarse con ellos por ningún medio. En caso de incumplimiento, se revocará la comparecencia y se ordenará su internamiento en un penal.

La fiscalía ha apelado la decisión, por lo que será la Sala de Apelaciones la que defina si se mantiene o se modifica la medida. La audiencia se desarrolló de manera reservada, lo que también ha despertado críticas entre la población.

El caso ha generado gran malestar en la comunidad. La familia de la víctima expresó su indignación, especialmente porque la agresión, captada por cámaras de videovigilancia, ocurrió en presencia de la hija de tres años de la agraviada, una menor con habilidades especiales.

Ausencia de pronunciamiento municipal

A pesar de la gravedad de los hechos, ni la Municipalidad del Centro Poblado de Medio Mundo ni sus regidores han emitido pronunciamiento alguno.

Tampoco se ha planteado una vacancia o suspensión temporal del cargo. En la página oficial del municipio incluso se ha informado que las labores continúan "con total normalidad", sin aludir al proceso judicial.

Este silencio institucional contrasta con la postura de diversas autoridades y colectivos que se han pronunciado contra la violencia hacia la mujer. En redes sociales, vecinos y usuarios han manifestado su rechazo, considerando que la decisión judicial podría sentar un precedente preocupante.

Por decisión del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura, el alcalde de Medio Mundo, Diego Armando Cadillo Crisóstomo, permanecerá en libertad mientras avanza la investigación en su contra por presunta agresión contra su expareja. La medida incluye comparecencia con restricciones y el pago de una caución económica.