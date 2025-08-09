'El Monstruo': PJ dicta 36 meses de detención domiciliaria contra la madre de Erick Moreno

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) dictó 36 meses de detención domiciliaria para Martina Hernández de la Cruz, madre de Erick Moreno, alias 'El Monstruo', por motivos de salud. La medida se cumplirá en su vivienda de Carabayllo, con vigilancia mediante un grillete electrónico y en reemplazo de la custodia policial.

Arresto domiciliario para madre de 'El Monstruo'

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Ventanilla dispuso que Martina Hernández, quien cumplía prisión preventiva desde junio pasado en la carceleta del Poder Judicial del Callao, cumpla arresto domiciliario en su casa ubicada en Carabayllo, donde acreditó su dirección y la cual, aún no ha sido verificada por completo por las autoridades.

De acuerdo con la investigación policial, la mujer de 57 años sería sindicada como una pieza importante para la estructura financiera de la red criminal 'Los Injertos del Cono Norte', que lideraría su hijo, recibiendo pagos ilícitos de diversas actividades delictivas.

"Se declara detención domiciliaria para la ciudadana Martina Esther Hernández De la Cruz. Asimismo, se dispone el reemplazo de la custodia policial por la imposición de vigilancia electrónica", señaló el juez.

Vigilancia electrónica y pago de S/5 mil

La decisión contra Hernández De la Cruz fue tomada tras una extensa audiencia presidida por el juez Roberth Rimachi Pilco, en donde la progenitora de Erick Moreno compareció personalmente para argumentar que su delicado estado de salud le impedía cumplir una prisión preventiva tradicional.

'Martina' señaló ante la justicia peruana, que requería acompañamiento constante, mientras rechazaba las acusaciones en su contra. Asimismo, denunció haber sido víctima de difamación y actos de venganza debido a su relación familiar con su hijo.

"Soy inocente de todos los cargos que me están imputando (...) Me pongo a prueba a cualquier examen médico para que se verifique mi fractura", indicó la madre de 'El Monstruo' en audiencia.

Se dispuso que la detención domiciliaria sea monitoreada mediante grillete electrónico, sin custodia policial permanente y que Hernández pague una caución de S/5 mil en cinco cuotas mensuales . Además, está prohibida de comunicarse con su hijo Erick Moreno y con cualquier otro implicado en el caso, para evitar afectar la investigación en curso.

Fiscalía apelará para una prisión preventiva

La Fiscalía señaló que no existen pruebas médicas sólidas que respalden las lesiones y discapacidad alegadas por la madre de 'El Monstruo', señalando que no se halló historia clínica que confirme las fracturas cervicales mencionadas por la imputada.

Tras escuchar la medida impuesta por el Poder Judicial y no ser los 36 meses de prisión preventiva que se solicitaba contra la investigada, el Ministerio Público rechazó la resolución e interpuso recurso de apelación.

De esta manera, el Poder Judicial dictó 36 meses de arresto domiciliario contra Martina Hernández, madre de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', luego de que su defensa argumentara que padece una discapacidad severa.