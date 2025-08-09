Precio del dólar HOY en Perú: Conoce aquí el tipo de cambio para este sábado 9 de agosto

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar en el Perú es una referencia que se emplea en el mercado de divisas para determinar cómo le está yendo a la moneda local. Por ello, aquí te traemos a cuánto está el tipo de cambio este sábado 9 de agosto.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

En las últimas semanas, el dólar ha reportado pequeñas variaciones en su tipo de cambio. En ese marco, de acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio para la compra y venta de esta moneda es el que te detallamos a continuación:

Compra: S/3.527

S/3.527 Venta: S/3.535

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio varió, en comparación al 8 de agosto con S/ 3.538 la compra y con S/ 3.551 la venta. Debes tener en cuenta que estos valores son utilizados como referencia en operaciones tributarias, aduaneras y contables en todo el país, y pueden variar a lo largo del día dependiendo de la oferta y demanda de divisas.

Tipo de cambio del dólar, según Sunat.

Tipo de cambio del dólar 'Ocoña' y bancos del país

La cotización del dólar en el mercado peruano está influenciado por diversos factores, entre ellos la política monetaria del Banco Central de Reserva (BCRP), los flujos de inversión extranjera y la percepción de riesgo político en el país.

Entre otros datos, según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; que se compra y vende en el mercado paralelo o casas de cambio, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.515 | Venta S/ 3.540

En los principales bancos del país, el precio es el que te detallamos a continuación:

BANCO COMPRA VENTA BCP 3.514 3.532 INTERBANK 3.485 3.580 BBVA 3.428 3.608 SCOTIABANK 3.503 3.544 BANCO DE LA NACIÓN 3.470 3.600

¿Dónde comprar dólares en Perú?

Se recomienda buscar en las plataformas oficiales del Estado antes de comprar o vender dólares. Además de la SUNAT, estas son las entidades a las que puedes acceder para conocer el precio:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN). También puedes consultar en medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

Es así como se dio a conocer que el precio del dólar en este sábado 9 de agosto y en qué plataformas oficiales se puede conocer el tipo de cambio de compra y venta en Perú.