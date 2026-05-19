Los Chankas hacen contundente pedido a la FPF ante el próximo partido con Alianza Lima en el Matute

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El próximo partido entre Alianza Lima y Los Chankas en el estadio Alejandro Villanueva (Matute) promete ser uno de los más intensos del Torneo Apertura 2026.

Sin embargo, la previa ya está marcada por un comunicado oficial del club de Andahuaylas, que sorprendió a la afición al realizar cierta exigencia a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR).

La institución pide garantías para que el encuentro se desarrolle bajo estrictos principios de transparencia y equidad, en un contexto donde cada punto puede definir al campeón del Apertura.

Árbitro FIFA

En el documento, Los Chankas solicitan que el árbitro designado sea un árbitro FIFA , con experiencia y desempeño destacado en el campeonato, capaz de brindar confianza y equilibrio en un partido de alta trascendencia.

Además, el club pide que se garantice el acceso de su hinchada visitante al Matute, recordando que históricamente se ha permitido la presencia de aficionados en diversos estadios del país. Para Los Chankas, negar este derecho sería un acto de desigualdad y un golpe al espíritu deportivo.

El comunicado enfatiza que el encuentro debe conducirse bajo principios de igualdad, objetividad y respeto al reglamento, evitando cualquier situación que pueda generar cuestionamientos sobre la transparencia del campeonato. Asimismo, se resalta el comportamiento ejemplar de la hinchada de Los Chankas, que ha demostrado responsabilidad y pacifismo en distintos escenarios deportivos.

Duelo decisivo en el Apertura

El partido se jugará en Matute con Alianza Lima como líder del Apertura con 36 puntos, mientras que Los Chankas suman 33 unidades y aún mantienen opciones de pelear por el título.

La fecha, fijada para este sábado 23 de mayo a las 8:30 p.m., es clave porque Alianza acaricia el trofeo, mientras que Los Chankas buscan dar el golpe e igualar puntaje en la tabla para mantenerse en la pelea. Por lo mismo, este duelo se disputará en un ambiente cargado de expectativa.

Tabla de los 5 primeros puestos en el Apertura.

Bajas y situación del plantel

Los Chankas llegan con algunas bajas sensibles, Carlos Pimienta y Jorge Palomino, que complican la estrategia del técnico. La ausencia de estas piezas clave obliga a replantear el esquema, lo que aumenta la presión sobre el equipo en un partido de alta exigencia.

El comunicado de Los Chankas añade tensión a la previa del choque contra Alianza Lima. Las exigencias reflejan la importancia que el club otorga a la transparencia y al juego limpio. En un Apertura que se define por detalles, el encuentro en Matute no solo será un duelo deportivo, sino también una prueba institucional para la FPF y la CONAR.