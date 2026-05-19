TERCER SISMO se registra en el Perú HOY, martes 19 de mayo: Conoce el epicentro y magnitud, según el IGP

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo sismo ha remecido al país este martes 19 de mayo, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

Tercer sismo hoy en Perú: ¿Dónde fue su epicentro?

Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país, tal como el que ocurrió de magnitud 6.1 en la región Ica, al promediar la 1:00 p. m. de hoy, martes 19 de mayo.

En ese sentido, el Instituto Geofísico del Perú (IGP), ente rector, adscrito al Ministerio del Ambiente, de las investigaciones teóricas y aplicadas en la ciencia geofísica, reportó un nuevo sismo en la selva central del Perú, más precisamente a 59 km al sureste del distrito de Puerto Inca, provincia del mismo nombre, región Huánuco.

De acuerdo con su más reciente reporte revelado en sus redes sociales, el movimiento telúrico de magnitud 3.9 se registró a las 7:28 p. m., con una profundidad de 29 kilómetros, y una latitud y longitud de - 9.73 y -74.57, respectivamente, en una intensidad de nivel III.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0292

Fecha:19/05/2026 19:28:54

Mag:3.9

Prof:29km

Lat:-9.73

Long:-74.57

Int:II-III Puerto Inca

Ref:59 km al SE de Puerto Inca, Puerto Inca - Huánucohttps://t.co/Ev7jIMSbaS — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) May 20, 2026

(Noticia en desarrollo...)