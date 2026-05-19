¿Adiós al efectivo? ATU aprueba cambios para integrar medios de pago en el transporte

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de darse a conocer el uso de la tarjeta de la ATU, las autoridades correspondientes buscan mejorar las funciones de la misma, ampliando los medios de pago que servirían para efectuar transferencias monetarias en el servicio de transporte sin el uso de dinero en efectivo.

Información difundida por la Autoridad de Transporte Urbano

Según lo anunciado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) la disposición entra en vigencia del Reglamento del Sistema de Recaudo Único (SRU) desde el 18 de mayo de 2026, una medida que busca acelerar la integración de los medios de pago en el transporte público de Lima y Callao con el fin de facilitar el traslado diario de millones de usuarios.

Dicha disposición fue oficializada mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.º 000134-2026-ATU/PE, publicada en el diario oficial El Peruano. Con esta modificación, la entidad podrá avanzar en la implementación de un sistema que permita utilizar una sola tarjeta para distintos servicios de transporte urbano.

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Desde este 18 de mayo, entró en vigencia el nuevo marco del Sistema de Recaudo Único impulsado por la ATU, que permitirá integrar progresivamente distintos medios de pago en Lima y Callao. pic.twitter.com/YNQhqQfsG3 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) May 19, 2026

Como parte de los principales objetivos de esta medida, se encuentra la creación del fideicomiso maestro y la cámara de compensación, un par de herramientas consideradas fundamentales para lograr la interoperabilidad entre los distintos operadores de transporte público.

Incorporación de aplicaciones digitales usadas por la población

Gracias a ello, se podrá avanzar hacia un sistema integrado donde los pasajeros puedan pagar no solo con tarjetas de transporte, sino también con tarjetas bancarias y billeteras electrónicas, un sistema que es muy recurrente en la población dada la facilidad de transferencia.

La ATU destacó que esta modernización permitirá reducir progresivamente el uso de dinero en efectivo dentro del sistema de transporte, mejorando la seguridad y agilizando los viajes de los ciudadanos. Incluso, facilitará la gestión del recaudo y fortalecerá la interoperabilidad tecnológica entre los diferentes servicios de movilidad urbana.

Con esta medida, la ATU reafirma su apuesta por la modernización del transporte público en Lima y Callao, promoviendo mecanismos de pago más rápidos, que se pueden adaptar en la vida de los usuarios debido a la comodidad de las transacciones, teniendo en cuenta las nuevas tendencias de movilidad urbana y digitalización de servicios.

Finalmente, esta iniciativa de la ATU genera avances importantes en los servicios de transporte, en especial, tomando en cuenta los avances tecnológicos que usa la población en sus operaciones dentro de su rutina diaria, utilizando cada vez menos el dinero en efectivo.