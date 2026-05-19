Plan nacional de vacunación contra el VPH no ha sido publicado, señala vocero de Liga contra el Cáncer

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El vocero de la Liga contra el Cáncer, Omar Paredes, acusó al Ministerio de Salud (Minsa) de no haber publicado a la fecha el Plan Nacional de Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), pese a que empezó en el pasado mes de abril.

En entrevista para el programa "Informamos y Opinamos", el representante de la institución, advirtió que no poseen una data exacta sobre las personas a inmunizar y los objetivos planteados, lo que podría reflejar cierta improvisación en el trabajo realizado por el sector salud.

Acusa falta de claridad

Paredes destacó la importancia de la vacunación contra el VPH por ser el principal causante del cáncer de cuello uterino en el Perú. No obstante, para dejar constancia de la estrategia a cargo del Minsa, señala que es importante que el plan esté a disposición de su entidad, situación que a la fecha no ha sido posible.

"La ausencia de este plan nacional nos hace caminar en cosas como que se están dando, pero que no están dentro de una planificación (...) de hecho, por ejemplo, nosotros hemos recomendado de que se utilice la vacuna nonavalente en lugar de la tetravalente a las personas para que tengan una mayor protección. No hay una claridad al respecto", señaló.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista para Exitosa, el vocero de la Liga contra el Cáncer, Omar Paredes, señaló que no se ha publicado el plan nacional de vacuna contra el Virus del Papiloma Humano, pese a que se ha iniciado en abril. Indicó que, sin esto, se desconoce... pic.twitter.com/j8JMbUXAL0 — Exitosa Noticias (@exitosape) May 20, 2026

Sobre el plan de vacunación, el Gobierno indicó en abril último, que la vacuna nonavalente protege a las personas contra nueve tipos de virus oncológicos, y que la meta es alcanzar el 100 % de cobertura, así como avanzar hacia la eliminación de esta enfermedad.

Lo que plantea el Minsa

Durante el lanzamiento de la Campaña Nacional de Vacunación contra el VPH, correspondiente al Año Escolar 2026, el presidente José María Balcázar indicó que se amplió la cobertura de vacunación, incluyendo a niños y adolescentes de hasta 18 años con una sola dosis, a fin de garantizar una protección "eficaz y sostenida".

En ese sentido, se proyectaron dos etapas clave: la primera para cerrar brechas en adolescentes de 10 a 18 años que no hayan recibido dosis alguna, interviniendo directamente en las instituciones educativas desde el tercer grado de primaria hasta el quinto de secundaria; y la segunda, enfocada en niños y niñas que cumplan 10 años durante este año.

Por su parte, el ministro de Salud, Juan Velasco, anunció que se garantizará el presupuesto de S/ 700 millones para todo el esquema de vacunación y que nuestro país está listo para contar con un nuevo esquema a la vanguardia de las tecnologías sanitarias.

Asimismo, informó que, por primera vez, se iniciará la vacunación del virus sincitial respiratorio para evitar la mortalidad neonatal y mortalidad materna.