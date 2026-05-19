Deudas de Sport Boys: SAFAP denuncia incumplimientos ante Comisión de Licencias de la FPF

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La tranquilidad en el Callao se ha visto golpeada nuevamente. El Sport Boys atraviesa una situación complicada tras la denuncia presentada por la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP). El gremio ha alzado su voz para señalar que el club mantiene cuotas vencidas de marzo y abril, correspondientes a compromisos de temporadas pasadas y acuerdos de refinanciamiento que, lamentablemente, no se han cumplido en las fechas prometidas por la actual dirigencia.

Detalles sobre las deudas de Sport Boys ante la FPF

Por otro lado, el sindicato de jugadores ha decidido poner este tema sobre la mesa ante las autoridades para asegurar que se respeten los contratos de los futbolistas. Según lo informado por la SAFAP, el último pago realizado por la administración rosada para cubrir sus responsabilidades fue el pasado 28 de febrero, aunque este llegó fuera del plazo permitido. Este retraso ha encendido las alarmas, pues representa una falta administrativa que no puede pasar desapercibida y que exige una solución inmediata.

Además, los representantes de la SAFAP han formalizado el pedido ante la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Esta entidad, responsable de vigilar que los clubes cumplan con sus obligaciones, deberá escuchar ahora la versión del club porteño antes de tomar una decisión final. La normativa es estricta, pero más allá de los reglamentos, lo que realmente importa en esta difícil coyuntura es garantizar que los futbolistas reciban el pago justo por su trabajo y el esfuerzo que entregan en cada partido.

Impacto deportivo y posibles sanciones administrativas

Adicionalmente, la preocupación en el Callao aumenta debido a que la normativa actual es estricta con las instituciones que vulneran los derechos económicos de sus trabajadores. La reincidencia en estas faltas podría derivar en una penalización deportiva, como la resta de puntos en la tabla de posiciones de la Liga 1 2026, un hecho que afectaría gravemente los objetivos del plantel en un tramo decisivo de la temporada. Los hinchas esperan una pronta rectificación.

Igualmente, el gremio destacó la importancia de garantizar el bienestar de los profesionales y sus familias, subrayando que detrás de cada cifra pendiente existen personas que dependen de la puntualidad de los pagos. Ante este panorama, los directivos del club deberán presentar sus pruebas y buscar soluciones para evitar que las deudas de Sport Boys escalen hasta una sanción irreversible. La gestión administrativa es clave para la viabilidad del equipo en el actual torneo descentralizado.

En conclusión, la delicada situación financiera que enfrenta el cuadro chalaco exige una gestión urgente para regularizar sus compromisos. La resolución de este caso ante la Comisión de Licencias no solo definirá el futuro administrativo de la institución, sino que también será determinante para preservar la integridad deportiva del equipo, evitando que las deudas de Sport Boys sigan afectando la estabilidad y el desempeño del plantel rosado en el presente campeonato.