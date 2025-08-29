ATU anuncia nueva ruta del Corredor Azul que conectará el Cercado de Lima con San Martín de Porres

29/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La ATU anunció el inicio de operaciones de una nueva ruta del Corredor Azul el cual beneficiará a más de 6 mil pasajeros. Este servicio conectará la zona norte de Lima Metropolitana, desde San Martín de Porres, con el Cercado de Lima, en la avenida Tacna.

"¡Una nueva ruta que conecta a más limeños! El corredor Azul ahora te llevará desde el Centro de Lima hasta San Martín de Porres. La marcha blanca de este nuevo servicio iniciará el domingo 31, mientras que la operación regular comenzará el miércoles 3 de septiembre", indicó la entidad en redes sociales.

ATU anuncia inicio de operaciones de nueva ruta del Corredor Azul

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao ha denominado esta ruta como "Servicio alimentador extraordinario 08" el cual iniciará en el paradero Ica para luego recorrer las otras 22 paradas ya establecidas a través de avenidas como Garcilaso de la Vega, Venezuela, Arica, Óscar R. Benavides, Nicolás Dueñas, entre otras.

El punto de llegada será en la céntrica avenida Perú. Esta ruta contará con un total de 22 buses modernos de 12 metros de longitud que circularán los 7 días de la semana entre las 5 de la mañana y las 12 de la noche.

Eso sí, durante los días 31 de agosto y 1 y 2 de septiembre, se realizará una marcha blanca con la intención de que los usuarios puedan conocer el servicio, los paraderos y la frecuencia que tendrán las unidades la cual será de solo 5 minutos.

Otra buena noticia para los usuarios del Cercado de Lima, San Martín de Porres y distritos vecinos. Con 100% de planificación y cero improvisación, arrancamos el domingo 31 de agosto con la marcha blanca del servicio Corredor azul, con 48 paraderos para ambos sentidos. Operarán... pic.twitter.com/fOn16rRNxY — César Sandoval Pozo (@CesarSandovalP) August 29, 2025

"Los buses circularán desde la avenida Tacna, en el Cercado de Lima, hasta la avenida Perú, en San Martín de Porres, y viceversa. Tienen una longitud de 12 metros y operarán todos los días de la semana, de 5:00 a. m. a 12:00 a. m.", añadieron.

Ahorro económicos para pasajeros

A su vez, este inicio de operaciones representa un considerable ahorro para los usuarios que decidan tomar esta opción ya que el costo del pasaje será de solo 2 soles. En la actualidad no existe una ruta similar de transporte público por lo que se espera una gran acogida por parte del público.

"Este nuevo servicio representa un ahorro importante para los usuarios, ya que la tarifa será de S/ 2, pagando con la tarjeta del Metropolitano o Lima Pass", finalizaron.

De esta manera, ATU anunció el inicio de una nueva ruta del Corredor Azul el cual conectará el Cercado de Lima con San Martín de Porres.