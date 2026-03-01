Donald Trump asegura que la Guardia Revolucionaria de Irán ha desaparecido y les da una dura advertencia: "La muerte no será agradable"

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras 24 horas de iniciarse conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos, el presidente del país norteamericano, Donald Trump, se dirigió esta tarde a su país para anunciar la "victoria aliada" luego de que se confimara el derrocamiento del líder supremo iraní, Alí Jameneí.

A través de un discurso ofrecido este domingo 1 de marzo desde la Casa Blanca, el mandatario no desaprovechó la ocasión para dirigirse a la Guardia Revolucionaria de Irán, a quien instó a rendirse en su totalidad, de lo contrario, afrontarán fatales consecuencias.

Inmunidad o muerte para las fuerzas iraníes

La caída de Jameneí para Trump no solo significa el inicio de la "liberación" de Irán, también tiene como resultado del "desaparición" del mando militar del país de Oriente Medio; no obstante, lanzó una última advertencia a sus adversarios, a quienes les daría inmunidad si hoy mismo dejan sus armas.

"Insto a la Guardia Revolucionaria, la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrentarán a una muerte segura. Será segura, la muerte no será agradable", declaró.

(Noticia en desarrollo...)