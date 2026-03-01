Filtran comprometedor VIDEO de Maxloren Castro y Jair Moretti: Hinchas de Sporting Cristal EXPLOTAN en redes

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Un nuevo escándalo golpea a Sporting Cristal. En las últimas horas se filtró un video en redes sociales donde aparecen dos futbolistas del plantes en situaciones consideradas obscenas por los usuarios, lo que provocó una rápida reacción de los hinchas y puso al club bajo fuerte cuestionamiento público.

Los protagonistas del clip serían Maxloren Castro y Jair Moretti. Las imágenes, que comenzaron a circular primero como un estado de WhatsApp, pasando por grupos privados y luego se masificaron en plataformas digitales, muestran a los jugadores en un ambiente distendido, pero realizando gestos y comportamientos que muchos calificaron como inapropiados.

El material se viralizó en cuestión de horas y generó una ola de comentarios. Mientras algunos usuarios tomaron el hecho con humor, un gran sector de la hinchada expresó su molestia al considerar que los futbolistas deben mantener una conducta acorde con la institución que representan.

Hinchas explotan en redes sociales

Las reacciones no tardaron en aparecer. En distintas plataformas, seguidores del cuadro celeste manifestaron su incomodidad y exigieron que el club tome medidas. Varios comentarios apuntaron a que los jugadores son figuras públicas y que cualquier acción fuera del campo puede afectar la imagen del equipo.

Algunos hinchas recordaron que el equipo atraviesa una etapa clave en la temporada y señalaron que este tipo de situaciones distraen al plantes. Otros pidieron mayor control interno para evitar que hechos similar vuelvan a repetirse.

El debate creció rápidamente. La viralización del video convirtió el tema en tendencia entre los aficionados del fútbol peruano, generando opiniones divididas sobre la vida privada de los jugadores y los límites de su exposición pública.

Silencio institucional y expectativa por pronunciamiento

Hasta el momento, Sporting Cristal no ha emitido un comunicado oficial sobre el video filtrado. Este silencio ha aumentado la expectativa entre los seguidores, que esperan una postura clara por parte de la dirigencia.

En el entorno deportivo, se comenta que el club estaría evaluando internamente la situación antes de pronunciarse. Mientras tanto, el plantel continúa con sus entrenamientos habituales, intentando mantener la concentración en lo deportivo.

Este episodio vuelve a poner sobre la mesa el impacto de las redes sociales en la carrera de los futbolistas. Una grabación de pocos segundos puede convertirse en un problema mayor cuando se difunde sin control y alcanza miles de visualizaciones.

Por ahora, la polémica sigue creciendo y el foco está puesto en lo que decida hacer la institución frente a un hecho que ha incomodado a gran parte de su hinchada.