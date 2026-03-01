Machu Picchu: Santuario Histórico reabre la Red de Caminos Inca tras mantenimiento y temporada de lluvias

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Santuario Histórico de Machu Picchu, patrimonio cultural y natural de la humanidad, ha reabierto desde este domingo 1 de marzo de 2026 su red de caminos incas para turistas, luego de un cierre temporal de aproximadamente un mes destinado a labores de mantenimiento preventivo y rehabilitación con miras a garantizar la seguridad de los visitantes y la conservación de su entorno ambiental e histórico.

El cierre de esta red es una práctica anual que se realiza en la temporada de lluvias para evitar riesgos y preservar las estructuras y entornos naturales que conforman uno de los circuitos de trekking más reconocidos de Sudamérica y del mundo.

La evaluación técnica realizada en este sector del santuario histórico, confirmó que las rutas para los visitantes volvieron a estar en condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad turística, lo que permitirá reactivar una de las experiencias de senderismo más reconocidas de Sudamérica.

Rutas habilitadas para la temporada turística

Varias rutas principales quedan plena y oficialmente habilitadas para los visitantes, entre ellas:

Ruta 1 - Piscacucho (kilómetro 82)

- Piscacucho (kilómetro 82) Ruta 2 - Qoriwayrachina (kilómetro 88)

- Qoriwayrachina (kilómetro 88) Ruta 3 - Salkantay

Además, la Ruta 5 - Chachabamba (kilómetro 104) ha sido habilitada temporalmente mediante un acceso alterno mientras se consolidan condiciones de seguridad completas en tramos que fueron afectados por las lluvias.

Recomendaciones

Las autoridades hicieron un llamado especial a turistas, operadores turísticos y comunidades locales para que cumplan con el reglamento vigente del Santuario y respeten las medidas de seguridad implementadas por los guardaparques durante las caminatas.

Igualmente, se enfatizó la importancia de monitorear las condiciones climáticas estacionales antes de emprender cualquier recorrido, así como respetar los límites de aforo, zonas delimitadas de tránsito y las indicaciones de conservación del patrimonio cultural y natural.

Cambios en tarifas a partir de mayo

Las tarifas actuales, que varían según el circuito elegido y la nacionalidad del visitante, se verán afectadas por este aumento: los turistas extranjeros deberán pagar un monto adicional de 11 soles, mientras que los visitantes peruanos deberán abonar 5 soles adicionales al costo regular de su entrada.

El precio de acceso actualmente es de S/152 para adultos extranjeros y S/64 para ciudadanos peruanos, aunque los montos varían según el circuito elegido. Ambos valores se incrementarán conforme a la nueva disposición.

La reapertura de la Red de Caminos Inca del Santuario Histórico de Machu Picchu representa una buena noticia para el turismo nacional e internacional. Esta medida no solo garantiza la seguridad de los visitantes, sino que también refuerza el compromiso por conservar un patrimonio cultural de valor incalculable.