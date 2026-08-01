Tragedia en Nasca: Avioneta turística se estrella e incendia y más de 10 personas pierden la vida

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una avioneta que realizaba un vuelo turístico se estrelló e incendió esta tarde en Nasca, en la región Ica tras precipiatarse a tierra en un predio agrícola localizado en el sector Pueblo Viejo. Producto de este siniestro aéreo más de 10 personas perdieron la vida.

Avioneta se estrella dajando más de 10 fallecidos

Aproximadamente a la 1:05 p.m. de este sábado, 1 de agosto, una avioneta de la compañía Aerodiana se estrelló a 2 kilómetros de llegar al Aeródromo de Nasca, según lo informado por efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de Serenazgo del distrito de Vista Alegre.

La aeronave habría partido desde el Aeropuerto de Pisco para realizar un recorrido por las Líneas de Nasca, atractivo turístico de la provincia sureña. Informes preliminares señalan que a bordo viajaban 13 personas incluidos el piloto y copiloto mientras que los pasajeros serían turistas de nacionalidad extranjera.

Tras el impacto la avioneta se incendió por lo que las unidades del Cuerpo de Bomberos y equipos de emergencia acudieron de inmediato a la zona para controlar el fuego y atender el suceso.

Nuestro medio pudo conocer que manera preliminar se informa que no habrían sobrevivientes. Cabe señalar que aún no han sido identificados oficialmente por las autoridades que continúan con las labores de levantamiento de los cadáveres y las investigaciones para determinar las causas de este accidente.

Además, se espera que en las próximas horas se emita un pronunciamiento oficial con el balance definitivo de esta tragedia a fin de conocer la cantidad de víctimas mortales.

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