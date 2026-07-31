Ollanta Humala salió en libertad tras fallo del TC: "Hemos sido víctimas de una persecución política"

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ollanta Humala recuperó su libertad este viernes luego de abandonar el penal de Barbadillo, donde permanecía recluido por el proceso relacionado con el caso de los aportes a sus campañas presidenciales. La excarcelación se concretó tras la ejecución del fallo emitido por el Tribunal Constitucional, que anuló el proceso penal seguido en su contra.

Salió del penal y habló ante la prensa

La libertad del exmandatario se produjo pocas horas después de que el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispusiera su inmediata excarcelación en cumplimiento de la resolución del TC. En los exteriores del penal de Barbadillo lo esperaban familiares, integrantes de su equipo legal, simpatizantes y numerosos medios de comunicación que siguieron el momento.

Apenas cruzó la puerta principal del establecimiento penitenciario, Ollanta Humala fue abordado por los periodistas. El exjefe de Estado bajó de su vehículo y declaró ante la prensa, luego de que las cámaras registraran su salida tras permanecer varios meses privado de su libertad.

"Hemos sido víctimas de una persecución política", aclaró.

Qué establece el fallo del TC

La liberación del expresidente se produjo luego de que el TC declarara fundada la demanda presentada por su defensa y dejara sin efecto el proceso penal que concluyó con una condena por lavado de activos. La decisión obligó al Poder Judicial a ejecutar de inmediato la resolución y ordenar su excarcelación.

La resolución del máximo intérprete de la Constitución determinó que durante el proceso se vulneraron principios constitucionales relacionados con la tipificación del delito imputado. Como consecuencia, quedó anulada la sentencia que mantenía recluido al exmandatario en el penal de Barbadillo.

"Se ha hecho justicia", culminó.

Luego de recuperar su libertad, Humala se retiró del establecimiento penitenciario acompañado de su abogado en un vehículo. Su salida marca un nuevo capítulo en el proceso judicial que afrontó durante los últimos meses y que ahora queda sin efecto tras la decisión adoptada por el TC.

Resolución que ordena la libertad de Humala.

El caso continuará generando atención pública debido a las implicancias de la resolución emitida por el máximo órgano constitucional. Sin embargo, la decisión que permitió la liberación del exmandatario ya fue ejecutada por el PJ, por lo que Ollanta Humala dejó oficialmente el penal de Barbadillo la noche de este viernes.

La libertad del expresidente se da tras ejecutarse el fallo del TC, que anuló el proceso penal seguido en su contra. Humala abandonó el penal de Barbadillo, y afirmó que él y su familia fueron víctimas de una "persecución política", en un hecho que marca un nuevo escenario para el caso de Ollanta Humala y el TC.