Luis Baca responde a usuario que lo discriminó tras criticar a Keiko Fujimori: "Cholo soy..."

31/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El actor Luis Baca volvió a generar comentarios en redes sociales luego de responder a un usuario que lo atacó por sus opiniones sobre Keiko Fujimori. El artista expuso el mensaje recibido y contestó defendiendo su identidad, luego de ser cuestionado con expresiones consideradas discriminatorias.

Luis Baca expuso comentario ofensivo

El actor peruano Luis Baca compartió en sus redes sociales la respuesta que dio a un usuario que lo cuestionó después de que expresara públicamente sus críticas hacia la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. El intercambio rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

El comentario dirigido contra el artista incluía expresiones utilizadas de manera ofensiva para referirse a su origen e identidad. Ante ello, Baca decidió responder públicamente y utilizar la frase relacionada con la conocida canción "Cholo soy y no me compadezcan".

El actor señaló que no buscaba recibir compasión por su identidad, sino expresar orgullo por sus raíces. Su respuesta estuvo enfocada en rechazar los ataques personales y responder al comentario que recibió tras manifestar su posición política en redes sociales.

Actor defendió su identidad

A través de sus redes sociales, Luis Baca mostró una postura de reivindicación frente al uso de la palabra "cholo" cuando esta es utilizada como una forma de insulto. El artista recordó que el término también puede estar relacionado con identidad y pertenencia cultural.

El actor hizo referencia a la canción popularizada por Luis Abanto Morales. La frase fue compartida dentro del contexto de la discusión generada por sus comentarios políticos.

La polémica surgió luego de que Baca expresara sus cuestionamientos hacia Keiko Fujimori, lo que provocó distintas reacciones entre usuarios de redes sociales. Entre los comentarios apareció el mensaje que el actor decidió hacer público para responder.

La respuesta del intérprete fue difundida en redes sociales y generó comentarios de usuarios que debatieron sobre la discriminación, la identidad cultural y la libertad de expresar opiniones políticas en internet. El caso se convirtió en uno de los temas comentados alrededor del actor.

El episodio protagonizado por Luis Baca ocurrió en medio de una conversación donde diferentes usuarios reaccionaron a sus declaraciones sobre la actual política. El actor decidió responder directamente al comentario recibido y compartir su posición ante lo ocurrido.