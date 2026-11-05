Partidos de HOY, jueves 5 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para los que no dejan pasar un solo partido, este jueves 5 de noviembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Europa League, Conference League y el Brasileirao, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Europa League HOY

Comienza la tercera fecha de la fase de liga, hay 17 partidos programados:

12:45 p.m. | Real Sociedad vs. Olympique Lyon — Disney+

— Disney+ 12:45 p.m. | AC Milan vs. Ferencvaros — Disney+

— Disney+ 12:45 p.m.| Sparta Praha vs. Bournemouth — Disney+

— Disney+ 12:45 p.m. | Anderlecht vs. RB Salzburg — Disney+

— Disney+ 12:45 p.m. | Lillestrom SK vs. Viktoria Plzen — Disney+

— Disney+ 12:45 p.m. | Crystal Palace vs. Hoffenheim — Disney+

— Disney+ 12:45 p.m. | Levski Sofia vs. Jagiellonia Bialystok — Disney+

— Disney+ 12:45 p.m. | NEC Nijmegen vs. Omonia Nicosia — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Bayer Leverkusen vs. Olympique de Marsella — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | AZ Alkmaar vs. Juventus — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Benfica vs. Lech Poznan — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Sunderland vs. Dinamo Zagreb — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Celta de Vigo vs. Union Saint-Gilloise — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Celtic vs. Besiktas — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Sturm Graz vs. Celje — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Torreense vs. Ararat-Armenia — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Hapoel Beer Sheva vs. OFI — Disney+

Partidos de la Conference League HOY

Por otra parte, se disputará la segunda jornada de la fase de liga, hay 17 partidos programados:

12:45 p.m. | Atalanta vs. Kairat Almaty — Disney+

— Disney+ 12:45 p.m. | AGF Aarhus vs. Sporting Braga — Disney+

— Disney+ 12:45 p.m.| Midtjylland vs. Ajax — Disney+

— Disney+ 12:45 p.m. | Trabzonspor vs. Freiburg — Disney+

— Disney+ 12:45 p.m. | Estrella Roja vs. Inter Escaldes — Disney+

— Disney+ 12:45 p.m. | KuPS Kuopio vs. KAA Gent — Disney+

— Disney+ 12:45 p.m. | Lincoln Red Imps vs. HNK Hajduk Split — Disney+

— Disney+ 12:45 p.m. | Mjallby AIF vs. Borac Banja Luka — Disney+

— Disney+ 12:45 p.m. | Thun vs. Heart of Midlothian — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Sint-Truidense VV vs. SK Brann — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Riga FC vs. Jablonec — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Monaco vs. Nordsjaelland — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Copenhague vs. FC Iberia 1999 — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Panathinaikos vs. CSKA Sofia — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Getafe vs. Brighton & Hove Albion — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | FC Lugano vs. Kauno Zalgiris — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Universitatea Craiova vs. KF Egnatia — Disney+

Partidos del Brasileirao HOY

La pelota también rodará en la jornada 34 de la primera divisón de Brasil, hay dos partidos programados:

5:30 p.m. | Palmeiras vs. Remo — Fanatiz

— Fanatiz 7:30 p.m. | Cruzeiro vs. Bahía — Fanatiz

Este jueves 5 de noviembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en el Brasileirao, como en la primera etapa de la Europa League y Conference League con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas. Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.