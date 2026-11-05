Tumbes en alerta roja por intensas lluvias: sigue las recomendaciones del Comando FEN

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El departamento de Tumbes se encuentra bajo alerta roja por lluvias intensas, de acuerdo con la advertencia difundida por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), basada en el aviso Nowcasting del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI).

Ante este escenario, las autoridades exhortaron a la población a adoptar medidas de prevención para reducir los riesgos que las precipitaciones podrían ocasionar en las viviendas y poner a salvo a sus familias.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) difundió esta advertencia a través de sus canales oficiales, donde remarcó que, ante las condiciones meteorológicas previstas en la región y la alerta roja emitida por el INDECI, es fundamental que los ciudadanos permanezcan atentos, sigan las recomendaciones de las autoridades y eviten exponerse a situaciones de riesgo.

Recomendaciones ante lluvias intensas

Entre las principales medidas preventivas figura asegurar los techos, calaminas y demás estructuras de las viviendas, con el objetivo de evitar que se desprendan o sufran daños durante las precipitaciones.

Otra indicación importante es no cruzar calles inundadas ni intentar atravesar corrientes de agua. Si el agua ingresa a una vivienda, se debe desconectar la energía eléctrica únicamente cuando sea seguro hacerlo, para evitar accidentes o descargas.

Asimismo, las autoridades recomiendan guardar documentos importantes en bolsas impermeables y poner a buen recaudo a las mascotas. La población también debe evitar exponerse innecesariamente y priorizar su integridad física.

La advertencia debe tomarse en serio incluso si disminuye la lluvia, pues las condiciones pueden variar y el agua acumulada puede generar dificultades en calles y viviendas. Las familias que viven en sectores vulnerables deben identificar rutas seguras y mantenerse comunicadas.

En caso de una emergencia, corresponde acudir a los canales oficiales y atender las instrucciones de las autoridades, sin acercarse a ríos, quebradas o zonas donde el agua se desplace con fuerza.

#Tumbes | Ante las condiciones meteorológicas previstas en la región y la alerta roja emitida por el @INDECI es fundamental que la población se mantenga alerta, siga las recomendaciones de las autoridades y evite exponerse a situaciones de riesgo. Ante El Niño, el #PerúResponde. 🇵🇪 — MIDAGRI PERÚ (@midagriperu) November 5, 2026

¿Qué es el Comando FEN?

El Comando FEN corresponde a la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, instancia creada por el Ejecutivo para articular decisiones e intervenciones del Estado frente a los riesgos asociados a este evento climático durante el periodo 2026-2027.

Su labor comprende la coordinación estratégica de acciones de preparación y respuesta en las zonas declaradas en emergencia. La comisión reúne a representantes de sectores del Gobierno vinculados con la atención de emergencias. Actualmente, está integrada por:

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI): preside la Comisión.

Ministerio de Defensa.

Ministerio de Economía y Finanzas.

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Ministerio de Salud.

Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).

Autoridad Nacional del Agua (ANA): ejerce la Secretaría Técnica.

Además, la Comisión puede convocar a otras autoridades nacionales, regionales y locales, así como a representantes de gremios y entidades privadas, para sumar esfuerzos frente al Fenómeno El Niño.

La alerta roja en Tumbes exige prevención y responsabilidad. Asegurar las viviendas, evitar zonas inundadas y atender los avisos oficiales son acciones fundamentales para reducir los riesgos. La protección de la vida debe ser la prioridad de cada familia mientras persistan las condiciones de lluvia.