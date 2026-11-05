Liga 1 2026: así quedó la tabla del Torneo Clausura luego del empate entre Sport Boys y Universitario

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Torneo Clausura de la Liga 1 2026 mantiene una disputada lucha en la parte alta de la clasificación tras completarse el encuentro pendiente por la jornada 14 entre Universitario de Deportes y Sport Boys. El compromiso disputado en el Estadio Monumental finalizó en empate, un resultado que modificó las ubicaciones directas y dejó un triple empate en el primer lugar con 31 puntos.

Desarrollo de la jornada 14 y la disputa por el liderato del Clausura

El cuadro dirigido por Fabián Bustos llegó al enfrentamiento con la oportunidad de sumar tres unidades tras haber superado por 3-1 a Atlético Grau en la ciudad de Trujillo. Una victoria en condición de local le hubiera permitido a la escuadra merengue alcanzar los 33 puntos y posicionarse como único líder del campeonato.

Por su parte, Sporting Cristal arribó a esta instancia de la competencia luego de registrar un triunfo por 5-0 frente a FC Cajamarca en la fecha previa. Asimismo, Sport Huancayo aseguró la suma de 31 unidades en la tabla general al vencer por 2-0 a FBC Melgar en condición de local.

Con la igualdad obtenida en el Estadio Monumental, Universitario alcanzó los 31 puntos en la tabla de posiciones y comparte el primer lugar con Sporting Cristal y Sport Huancayo. La paridad deja la definición del Torneo Clausura abierta a falta de las jornadas finales del calendario oficial.

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Situación de Sport Boys y configuración de la tabla de posiciones

Sport Boys afrontó el compromiso en la capital tras conseguir una victoria por 1-0 ante Cusco FC en la jornada anterior. El equipo conducido por Carlos Desio buscó sumar en condición de visitante para mejorar su ubicación en la clasificación general y consolidar su rendimiento en el torneo.

El punto obtenido en Ate le permitió al conjunto chalaco alcanzar las 25 unidades en la tabla de posiciones, ubicándose en la novena casilla del certamen. La escuadra rosada sostiene su objetivo de cerrar la temporada en los puestos medios de la competencia de cara a la planificación de su próximo año deportivo.

Tras los últimos resultados de la jornada, la clasificación general del torneo queda conformada de la siguiente manera:

Sporting Cristal - 31 puntos Universitario - 31 puntos Sport Huancayo - 31 puntos Deportivo Garcilaso - 28 puntos Alianza Lima - 28 puntos Alianza Atlético - 28 puntos Melgar - 26 puntos Juan Pablo II - 25 puntos Sport Boys - 25 puntos Cusco FC - 24 puntos Atlético Grau - 18 puntos Cienciano - 17 puntos Comerciantes Unidos - 15 puntos Los Chankas - 13 puntos ADT - 11 puntos CD Moquegua - 11 puntos FC Cajamarca - 11 puntos UTC - 0 puntos

En ese sentido, la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 definirá al ganador del certamen en las últimas jornadas del campeonato.