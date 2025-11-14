ATU denuncia penalmente a vándalos que incendiaron vehículo en la Javier Prado: "No nos amilanan"

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el hecho insólito ocurrido en la avenida Javier Prado Este durante un operativo contra el transporte informal, donde sujetos incendiaron su vehículo y agredieron a fiscalizadores de la ATU para evitar ser intervenidos, la entidad anunció que denunciará penalmente a los vándalos.

Mediante la Procuradoría, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) formalizará la denuncia contra los responsables por los delitos de resistencia a la autoridad, exposición al peligro por medio de incendio o explosión y daño a la propiedad privada y lesiones.

#DelaDefensivaaLaOfensiva

🚫 En la ATU no toleraremos actos delincuenciales.

Las personas que agredieron a nuestros fiscalizadores y quemaron un vehículo de transporte informal serán denunciadas penalmente.

⚠️ ¡Tu seguridad no está en juego! pic.twitter.com/CmTgOpt3xg — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) November 14, 2025

El suceso ocurrió en la auxiliar de esta vía, a la altura del cruce con la avenida San Luis, en San Borja. La minivan de placa BSU-181 había sido intervenida minutos antes en un operativo de fiscalización en San Isidro y estaba siendo trasladada al depósito mediante la grúa. Según la ATU, la unidad no tenía SOAT ni revisión técnica y acumula multas por informalidad que superan el millón 300 mil soles.

En medio del traslado, dos vehículos interceptaron a la grúa en múltiples ocasiones, obligando a los fiscalizadores a descender. Fue en ese momento en que los desconocidos no solo los agredieron, sino que también rociaron combustible al vehículo infractor y le prendieron fuego.

ATU y la PNP anuncian acciones legales

Este acto delincuencial, que puso en riesgo la vida del conductor de la grúa, peatones y conductores de la zona, habría correspondido a un intento de evitar que el colectivo sea trasladado e intervenido. Sin embargo, el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, señaló que sus operativos de fiscalización continuarán.

"Estamos frente a vándalos que sin el menor respeto a la autoridad ni a la vida, exponen al peligro no solo a nuestro personal, sino también a los transeúntes. Esta clase de acciones no nos amilanan en nuestro propósito de lograr un transporte seguro. Nuestros operativos de control y fiscalización no se detendrán", manifestó.

Por su parte, la Policía Nacional anunció que también cooperará en las acciones contra los sujetos.

"Vamos a analizar las cámaras de seguridad y videos a fin de identificar a los responsables de este agravio que ha puesto en riesgo a la ciudadanía", sostuvo el general PNP Manuel Vidarte, director de Tránsito de la Policía Nacional.

La ATU indicó que la denuncia incluirá evidencia como la grabación de cámaras municipales e imágenes registradas por los propios fiscalizadores durante el incidente. Asimismo, la entidad se pronunció en su cuenta de X anunciando estas medidas.

"De la defensiva a la ofensiva. En la ATU no toleraremos actos delincuenciales. Las personas que agredieron a nuestros fiscalizadores y quemaron un vehículo de transporte informal serán denunciadas penalmente. ¡Tu seguridad no está en juego!"

La denuncia penal de la ATU contra los sujetos que se resistieron a ser intervenidos y enfrentar sus multas e infracciones mediante actos vandálicos responde al deber de hacer respetar la autoridad y la ley en el país.