RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Fiscalización continuará

ATU denuncia penalmente a vándalos que incendiaron vehículo en la Javier Prado: "No nos amilanan"

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció denuncia penal contra sujetos que incendiaron su propio colectivo y agredieron a fiscalizadores en medio de una intervención. La PNP señaló que identificará a responsables.

Vándalos son denunciados por la ATU tras encender vehículo.
Vándalos son denunciados por la ATU tras encender vehículo. (Composición Exitosa)

14/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/11/2025

Síguenos en Google News Google News

Tras el hecho insólito ocurrido en la avenida Javier Prado Este durante un operativo contra el transporte informal, donde sujetos incendiaron su vehículo y agredieron a fiscalizadores de la ATU para evitar ser intervenidos, la entidad anunció que denunciará penalmente a los vándalos.

Mediante la Procuradoría, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) formalizará la denuncia contra los responsables por los delitos de resistencia a la autoridad, exposición al peligro por medio de incendio o explosión y daño a la propiedad privada y lesiones.

El suceso ocurrió en la auxiliar de esta vía, a la altura del cruce con la avenida San Luis, en San Borja. La minivan de placa BSU-181 había sido intervenida minutos antes en un operativo de fiscalización en San Isidro y estaba siendo trasladada al depósito mediante la grúa. Según la ATU, la unidad no tenía SOAT ni revisión técnica y acumula multas por informalidad que superan el millón 300 mil soles.

En medio del traslado, dos vehículos interceptaron a la grúa en múltiples ocasiones, obligando a los fiscalizadores a descender. Fue en ese momento en que los desconocidos no solo los agredieron, sino que también rociaron combustible al vehículo infractor y le prendieron fuego.

PNP incauta 150 toneladas de pirotécnicos en almacén clandestino: Serían vendidos para usarse en protestas
Lee también

PNP incauta 150 toneladas de pirotécnicos en almacén clandestino: Serían vendidos para usarse en protestas

ATU y la PNP anuncian acciones legales

Este acto delincuencial, que puso en riesgo la vida del conductor de la grúa, peatones y conductores de la zona, habría correspondido a un intento de evitar que el colectivo sea trasladado e intervenido. Sin embargo, el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, señaló que sus operativos de fiscalización continuarán.

"Estamos frente a vándalos que sin el menor respeto a la autoridad ni a la vida, exponen al peligro no solo a nuestro personal, sino también a los transeúntes. Esta clase de acciones no nos amilanan en nuestro propósito de lograr un transporte seguro. Nuestros operativos de control y fiscalización no se detendrán", manifestó.

Por su parte, la Policía Nacional anunció que también cooperará en las acciones contra los sujetos. 

Colectivero incendió su vehículo para evitar intervención de ATU tras acumular más de un millón de soles en papeletas
Lee también

Colectivero incendió su vehículo para evitar intervención de ATU tras acumular más de un millón de soles en papeletas

"Vamos a analizar las cámaras de seguridad y videos a fin de identificar a los responsables de este agravio que ha puesto en riesgo a la ciudadanía", sostuvo el general PNP Manuel Vidarte, director de Tránsito de la Policía Nacional.

La ATU indicó que la denuncia incluirá evidencia como la grabación de cámaras municipales e imágenes registradas por los propios fiscalizadores durante el incidente. Asimismo, la entidad se pronunció en su cuenta de X anunciando estas medidas.

"De la defensiva a la ofensiva. En la ATU no toleraremos actos delincuenciales. Las personas que agredieron a nuestros fiscalizadores y quemaron un vehículo de transporte informal serán denunciadas penalmente. ¡Tu seguridad no está en juego!"

La denuncia penal de la ATU contra los sujetos que se resistieron a ser intervenidos y enfrentar sus multas e infracciones mediante actos vandálicos responde al deber de hacer respetar la autoridad y la ley en el país.

Temas relacionados ATU denuncia Javier Prado Vehículo incendiado

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA