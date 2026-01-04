Machu Picchu: Anulan contrato con San Antonio de Torontoy por irregularidades en flota de buses

04/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante los últimos días del 2025, la Municipalidad Provincial de Urubamba declaró nulo el contrato con la empresa San Antonio de Torontoy, la cual estaba prevista para el servicio de transporte de nuevos buses en la ruta de Machu Picchu.

Municipalidad de Urubamba pretende evitar denuncias

En diálogo con Exitosa, el alcalde de Urubamba, Ing. Ronald Vera, sostuvo que la anulación del contrato con la empresa, que brindaría una nueva flota de buses, se produjo tras detectarse presuntas irregularidades en la documentación de los vehículos.

"La documentación han sido denunciada por algunos coasociados de Consettur por información inexacta. A nosotros, como municipalidad, nos corresponde revisar la parte técnica. En esta selección, han presentado vehículos que no han tenido contrato con los subarrendatarios", explicó.

Según Vera, la empresa San Antonio de Torontoy, que ofertó una gran cantidad de buses durante el proceso no competitivo, fue engañada por Consettur, ya que estos coasociados habrían participado con San Antonio.

En tanto, indicó que la municipalidad declaró la nulidad del contrato desde a raíz de una evaluación técnica de la documentación de esta empresa.

"Nosotros también tenemos que ser legales, no es porque no nos guste la empresa o estemos favoreciendo a Consettur, aseguró.

Denuncia operaciones ilegales de Consettur

Por su parte, el burgomaestre cusqueño volvió a denunciar que la empresa de transporte turístico Consettur siga operando ilegalmente en Machu Picchu, avalada, según dijo, por la Presidencia y el Consejo de Ministros.

Ronald Vera también atribuyó la permanencia de Consettur en Machu Picchu a la no operación de la nueva flota de buses de San Antonio de Torontoy, que estaba contratada para prestar el servicio de transporte turístico durante cuatro meses.

"Nosotros queríamos mejorar el servicio, brindar un servicio de calidad de transporte de la ruta Hiram Bingham CU108. Pero Consettur, dice que se avala al acuerdo firmado con la PCM y los buses de San Antonio de Toronto están varados en puentes ruinas", precisó.

Según el alcalde de Urubamba, son ocho las unidades de esta empresa que aun no operan. "Les han puesto obstaculización, barreras burocráticas de parte de PeruRail y Consettur", agregó.

Además, señaló que la Municipalidad de Urubamba realizó una fiscalización in situ hace tres semanas. En función a ello, emitieron documentos enviados al Ministerio Público, Mininter, Procuradoría Provincial y otros entes reguladores denunciando irregularidades en Consettur.

"Se identificó que (Consettur) no opera con título habilitante, no tiene los TUC (Tarjeta Única de Circulación), SOAT vencido, entre otros, casi el 80% de sus vehículos tiene el SOAT vencido", sostuvo.

Finalmente, Vera indicó que la nueva empresa de buses para la ruta hacia Machu Picchu podría conocerse a fines de enero de este año.