Perú registró más de 800 sismos en la zona costera en 2025: Costa Verde punto crítico en el litoral

31/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Según información oficial, en lo que va del año se registraron más de 800 sismos, especialmente en la zona costera del país, como consecuencia de la ubicación del Perú en el conocido Cinturón de Fuego del Pacífico, donde interactúan las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana.

Zonas críticas

A raíz del sismo de 6.0 con epicentro en Chimbote, Áncash, que ha generado réplicas se ha recordado la importancia de la preparación y se busca conocer cuáles son los puntos más vulnerables del litoral.

Según informaron investigadores del Ingemmet a Canal N, la Costa Verde presenta una vulnerabilidad estructural debido a que muchas vivienda fueron construidas en terrenos inestables.

"Van a haber casa que tienen rajaduras. Son antiguas quebradas que han sido rellenadas y sobre estas hay viviendas", detalló Segundo Nuñez, investigador del Ingemmet.

La condición de suelo rellenado actúa como un amplificador de las ondas sísmicas, lo que eleva el riesgo de colapso o hasta de deslizamientos de tierra en una de las zonas de mayor tránsito recreativo de nuestra capital.

Sistema de Alerta Temprana

El reciente movimiento telúrico también generó que las autoridades pongan su atención en el Sistema de Alerta Temprana, que debe ser desarrollado por Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). El presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, explicó que las primeras pruebas se planean para 2026.

"Sigue en desarrollo la implementación de un Sistema de Alerta Temprana tipo México. El proyecto empezó en 2021, hemos tenido casi dos años de pandemia, entonces todo se ha detenido. Esperamos realmente que este año 2026 ya podamos empezar con la marcha blanca", sostuvo.

Es por ello, que la propia Defensoría del Pueblo exhortó a Indeci a continuar con el sistema en cuestión, con el fin de alertar a la población sobre la proximidad de un evento sísmico.

"Estos mecanismos tienen como finalidad garantizar la protección oportuna de la población frente a la ocurrencia de sismos; sin embargo, hasta la fecha persisten diversos factores que limitan su adecuado funcionamiento", detallan.

Para la institución, la situación se ha visto evidenciada durante el sismo de magnitud 6.0 ocurrido a 67 kilómetros de Chimbote, en la provincia de Santa, en Áncash, pues el Saspe no activó las sirenas de advertencia ni la emisión de alerta temprana mediante el Sismate.

"La ausencia de estas señales preventivas impidió que la población cuente con una alerta oportuna, lo que pone en riesgo la efectividad del sistema y refuerza la necesidad de acelerar su implementación integral y operativa a nivel nacional", sostuvo.

Es en ese sentido que expertos han alertado de la vulnerabilidad de la Costa Verde, en donde hay viviendas y pasan muchos vehículos a diario y resulta peligroso de presentarse un sismo.