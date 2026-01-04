Arzobispo de Lima pide "soluciones en favor del pueblo venezolano y no de intereses particulares" tras captura de Maduro

04/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de la crisis política que atraviesa Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, el Cardenal Carlos Castillo, Arzobispo de Lima, se pronunció durante una misa en la Catedral de Lima.

El prelado pidió rezar para que las soluciones que se adopten sean en favor del pueblo venezolano y no de intereses particulares, subrayando que la salida debe estar guiada por la justicia y el respeto a la dignidad humana.

"Recemos porque las soluciones sean en favor de Venezuela y no de intereses particulares", expresó,

Castillo recordó que Venezuela fue solidaria con Perú en momentos difíciles, apelando a la memoria histórica y a la reciprocidad entre pueblos. Su mensaje buscó humanizar la crisis, poniendo en el centro a los más pobres y vulnerables que sufren las consecuencias económicas y sociales.

Un llamado a la paz y la justicia

El Cardenal enfatizó que la situación requiere un abordaje que priorice la unidad, la paz y la justicia, evitando que las decisiones políticas se conviertan en instrumentos de poder de grupos específicos. Su tono pastoral y ético buscó transmitir serenidad en medio de la incertidumbre regional.

El mensaje de León XIV

El pronunciamiento de Castillo se enmarca en la línea trazada por el Papa León XIV, quien desde el Vaticano expresó su "gran preocupación" por la evolución de la situación en Venezuela.

El pontífice pidió que prevalezca el bien del pueblo venezolano, garantizando la soberanía nacional, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos y civiles.

El Papa también instó a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, con especial atención a los más pobres, quienes han sufrido la crisis económica durante más de 15 años.

"León XIV":

Por el mensaje del Papa sobre Venezuela pic.twitter.com/mYgtcTMz9t — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 4, 2026

Concluyó su mensaje convocando a la oración y confiando en la intercesión de la Virgen de Coromoto y de santos venezolanos como José Gregorio Hernández y Sor Carmen Rendiles.

El pronunciamiento del Cardenal Carlos Castillo refuerza la postura de la Iglesia Católica como actor que llama a la solidaridad, la paz y la justicia en medio de la crisis venezolana.

Al vincular su mensaje con el del Papa León XIV, busca ofrecer un marco ético y espiritual que contrarreste la confrontación política y militar, recordando que las decisiones deben estar orientadas al bien común y a la protección de los más vulnerables.