ATU lanza plataforma para denunciar el incumplimiento del medio pasaje: Aquí te contamos los pasos a seguir

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) presentó este lunes 27 de abril, una plataforma que recibirá las denuncias relacionadas con el incumplimiento del medio pasaje por parte de las empresas de transporte público.

Esta situación se debe a que a inicios de 2026, la entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) notificó a 408 empresas de Lima y Callao, con la finalidad de que actualicen sus tarifarios de tener algún incremento en el pasaje adulto; no obstante, a la fecha solo 19 han cumplido con responder con lo solicitado.

¿Cómo denunciar un incremento indebido del medio pasaje?

Con el objetivo de hacer cumplir el medio pasaje (Ley 26271 y sus modificatorias), la ATU habilitó el correo electrónico: [email protected] en caso los operarios de las empresas de transporte público no respeten el medio pasaje de lunes a sábado, en el horario de 5:00 a. m. hasta la medianoche.

A través del mencionado correo electrónico institucional, los usuarios podrán adjuntar fotografías y/o videos donde se verifique la negativa del cobrador o del conductor de aceptar el cobro.

También deberán dejar en evidencia en el mismo video el nombre de la empresa de transporte, la ruta que sigue y la placa del vehículo. Sin embargo, el usuario también podrá tomar fotografía al código QR que la ATU colocará en los buses; mediante dicho QR los usuarios serán derivados directamente al correo.

#ATUEnAcción 🚍



La #ATU, entidad adscrita al #MTC, continúa realizando operativos de fiscalización para garantizar el respeto del medio pasaje y las tarifas diferenciadas en el transporte público. pic.twitter.com/6x2Z7eMObs — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) April 27, 2026

Sanciones:

Desde la ATU precisan que el respeto al medio pasaje es una obligación para todas las empresas de transporte formal, y su incumplimiento puede recaer en las siguientes infracciones :

al medio pasaje es una para todas las empresas de transporte formal, y su incumplimiento puede recaer en las siguientes : Infracción RE46 : Prestar el servicio sin respetar los pases libres y/o tarifas diferenciadas , aun cuando el usuario presente el carné o documento correspondiente. Esta falta es considerada " grave " y se sanciona con S/ 550 (10% de la UIT).

: Prestar el servicio sin respetar los , aun cuando el usuario presente el o documento correspondiente. Esta falta es considerada " " y se sanciona con (10% de la UIT). Infracción RE73 : No cumplir con la publicación de la modificación de las tarifas en la flota habilitada, conforme a lo establecido en el presente reglamento. Se sanciona al operador con S/ 275 (5% de la UIT).

: No cumplir con la publicación de la en la habilitada, conforme a lo establecido en el presente reglamento. Se sanciona al operador con (5% de la UIT). Infracción RE69 : No entregar boleto a los usuarios o expedir boletos que no correspondan al tipo de tarifa del usuario o que los datos del boleto no coincidan con los del operador. Se sanciona al operador con S/ 275 (5% de una UIT).

: a los usuarios o del usuario o que los datos del boleto no coincidan con los del operador. Se sanciona al operador con (5% de una UIT). Infracción RE30 : Prestar el servicio sin permitir el acceso de personas con discapacidad , adultos mayores , mujeres gestantes , niñas o niños y/o animales de compañía . Se sanciona al operador con una multa de S/ 550 (10% de una UIT) y al conductor con una multa similar.

: Prestar el servicio sin permitir el acceso de , , , . Se sanciona al con una de (10% de una UIT) y al con una multa similar. Infracción RE29: No registrar ante la ATU las tarifas previstas para la prestación del servicio y/o sus modificaciones. Se sanciona al operador con una UIT (S/ 5500).

A través de la presente campaña, desde la ATU buscan hacer prevalecer el derecho del medio pasaje, tal como lo ampara la ley.