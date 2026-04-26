Municipalidad de Chorrillos clausura "Bosque Encantado de Fátima" tras faltas graves en seguridad

26/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras una rigurosa inspección, la Municipalidad de Chorrillos ordenó este sábado 25 de abril la clausura temporal del parque recreativo "Bosque Encantado de Fátima", ex parque Fátima, al identificar serias deficiencias de seguridad.

Hallan graves deficiencias en Bosque Encantado de Fátima

Según informó la comuna edil, una reciente supervisión técnica de Defensa Civil evidenció que el establecimiento no contaba con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad (ITSE), configurando una falta grave desde el año 2025.

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez Melgarejo, la decisión se tomó al constatar esta situación. Además, señaló que el parque venía funcionando sin la licencia debida y sin certificado de defensa civil.

Incluso, Cortez reveló un accidente ocurrido previamente en el área de juegos inflables para niños, con el colapso inesperado del techo. Según indicó, afortunadamente, no se encontraban menores.

"A raíz de eso, nosotros tomamos la determinación de hacer la inspección independiente de cada uno de los locales que existen dentro del parque Fátima y nos dimos con la gran sorpresa que ninguno cuenta con certificado ITSE", detalló.

El Bosque Encantado tampoco presentaba señalética ni señalización alguna en rutas de escape. Por si fuera poco, sus extintores estaban obsoletos al encontrarse vencidos y el lugar presentaba áreas propensas a incendios.

"La empresa privada que se llama Empresa Municipal S.A. no ha cumplido con las notificaciones adecuadas. Esto equivale a una clausura temporal hasta que levanten las observaciones propias del acta. Es parte de un trabajo preventivo, señaló el alcalde.

La reapertura del parque recreativo dependerá del cumplimiento de la normatividad vigente y la certificación de Defensa Civil, tareas de las que se deberán encargar los directivos del establecimiento.

En tanto, la Municipalidad de Chorrillos, señaló que continuará con fiscalizaciones inopinadas a lo largo del distrito, a fin de garantizar la seguridad de sus espacios de esparcimiento.

Cierran Costa Verde por triatlón IronMan

Este domingo 26 de abril, el tránsito vehicular del Circuito de Playas de la Costa Verde fue cerrado en su totalidad debido a la realización de la triatlón 'IronMan 70.3 2026'.

Así lo informó la Municipalidad de Lima mediante un comunicado, donde precisaron que la medida se aplicaría en ambos sentidos desde la calle Virú en San Miguel, hasta la avenida Defensores del Morro (ex Huaylas), en Chorrillos.

El cierre duró desde las 3:00 hasta las 11:00 a.m., restringiendo todos los accesos a la Costa Verde, correspondiente a los distritos de San Miguel, Magdalena del Mar, San Isidro, Miraflores, Barranco y Chorrillos.

La Municipalidad de Chorrillos ordenó la clausura temporal del Bosque Encantado de Fátima tras identificar graves faltas en seguridad.