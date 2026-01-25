Avenida Arequipa: ¿Cuándo y cómo funcionará la nueva vía exclusiva para corredor Azul?

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció que el proyecto para crear una vía exclusiva para corredor Azul en la avenida Arequipa ya es una realidad. Las obras se dividirán en tres etapas y se espera que reduzca el tiempo de viaje de 75 a 30 minutos.

Corredor bidireccional reduciría tiempos de viaje

Esta iniciativa incluirá la modificación del tránsito en las 54 cuadras de la extensa avenida Arequipa y convertirá los dos carriles de la ruta sur-norte en un corredor bidireccional para la circulación de únicamente transporte formal.

Según indicó a Andina el vocero de ATU, Daniel Gonzales, el corredor Azul actualmente pelea por ganar velocidad entre miles de otros vehículos, entre particulares y de transporte informal. Esto origina lentitud en el tránsito de Miraflores al Centro de Lima.

Gonzales señaló que, a diario, 60 mil usuarios emplean el corredor Azul, y que el tiempó de recorrido en toda la avenida Arequipa en hora punta es de 1 hora y 15 minutos (75 minutos).

"Teniendo una vía exclusiva para el Corredor Azul, podremos transitar en apenas 30 minutos a lo largo de todo el eje", precisó Gonzales.

Este proyecto del corredor exclusivo solo se aplicará en los dos carriles que habilitan el tránsito de Miraflores en sentido hacia el centro de Lima.

Primera etapa del carril bidireccional exclusivo para corredor Azul iniciaría en mayo.

"Es decir, tendríamos un carril por sentido para el corredor Azul. Los otros dos carriles (en dirección norte a sur) mantendrían el sentido de circulación normal, desde el Centro de Lima hacia Miraflores, para el tránsito mixto o transporte particular", explicó el vocero.

Para ello, informó que la ATU seguirá modelos internacionales implementados en Corea del Sur, España y Argentina para dar solución a este problema mediante un proyecto de gestión del tránsito, y a bajo costo.

Proyecto se dividirá en tres etapas

Las intervenciones para la realización del proyecto estarán enfocadas en temas de señalización, adecuación de paraderos y ajustes en la semaforización de la vía. Además, se reducirán a 25 los 45 paraderos distribuidos en ambos sentidos actualemente y serán alrededor de 13 a 14 por sentido, para hacer el tránsito más rápido.

"Este proyecto lo estamos dividiendo en tres etapas. La primera etapa va desde 9 de diciembre o Paseo Colón, incluye la Avenida Garcilaso de la Vega hasta la calle Manuel Bañon, cruzando el Puente Villarán. Esta etapa arrancaría entre mayo y junio", adelantó la ATU.

La segunda etapa continuará hasta la av. Aramburú y la tercera hasta la av. José Pardo, en el Óvalo de Miraflores. Aunque son fechas estimadas, se espera que este nuevo carril exclusivo se concluya entre agosto y setiembre del 2026,