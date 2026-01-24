Lima y Callao: ATU anuncia mejoras en 82 paraderos de corredores de más de cinco distritos

24/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció la ejecución de mejoras y renovaciones en 82 paraderos de corredores complementarios Azul, Rojo y Morado en más de cinco distritos de Lima Metropolitana y Callao. Conoce la fecha estimada.

¿Qué mejoras beneficiarán a los paraderos de corredores en Lima?

Según el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, los trabajos incluyen nueva señalética vertical y horizontal, pavimento con color diferenciado en el área del paradero, huellas y baldosas podotáctiles y placas en Braille.

Además, se implementarán paneles solares, coberturas metálicas y tótems con energía híbrida o solar con información accesible, entre otros.

Con estas mejoras, más de 3,696 pasajeros se verían beneficiados a diario en los concurridos paraderos del Óvalo La Perla y Faucett del corredor Rojo.

ATU anuncia intervenciones en paraderos de corredor Azul, Rojo y Morado.

Asimismo, se intervendrán los paraderos Leoncio Prado y Prolongación Tacna del corredor Azul, a donde acuden más de 2,470 usuarios al día. Lo mismo ocurrirá con el paradero Mercado de Flores del corredor Morado, ubicado en una zona comercial que atiende a casi 1000 usuarios a diario.

Fecha estimada de obras y culminación

Estas obras iniciarán en el segundo trimestre del 2026, específicamente en abril, y beneficiarán a diversos distritos como SJL (San Juan de Lurigancho), Rímac, La Perla, Bellavista y San Miguel.

"Estos trabajos de mejora culminarán en julio de 2026, considerando un plazo de 130 días calendario posteriores a la firma del contrato", detalló Hernández.

Según la Autoridad de Transporte Urbano, estas intervenciones buscan fortalecer la calidad del servicio y mejorar la experiencia de viaje de los usuarios de transporte público en diversos puntos de la capital.

El organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) espera que estas implementaciones generen un impacto positivo en la seguridad, accesibilidad y ordenamiento del transporte público.

El diseño y la planificación de mejoras se desarrollan conforme a los lineamientos de la "Guía de paraderos de los servicios de transporte regular del Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao", aprobada por la ATU y publicada en mayo del 2024.

