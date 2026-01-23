Metropolitano llegará a Ancón: ATU anuncia nuevo servicio de verano hasta la playa Las Conchitas

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que el tráfico en Lima Norte parece ser un problema sin solución. Pese a ello, ATU viene implementando una serie de medidas para aliviar los tiempos de viaje y que el transporte público sea más llevadero.

Metropolitano llegará a Ancón durante el verano

Tal como se da en las playas de la Costa Verde, esta vez la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao anunció que desde el mes de febrero se implementará una ruta adicional en el Metropolitano que llegará hasta el balneario de Ancón.

Así lo dio a conocer David Hernández, presidente de la entidad adscrita al MTC, quien reveló que este servicio alimentador (buses amarillos) funcionará los sábados y domingos, en un horario aún por confirmar, terminando su recorrido en la playa Las Conchitas. A su vez, el funcionario dejó en claro que se evaluará que este servicio se mantenga de manera permanente para así beneficiar a los vecinos de dicho distrito.

"El Metropolitano estará llegando los fines de semana y durante la temporada de verano a la playa Las Conchitas, en Ancón, gracias al esfuerzo del alcalde de implementar el paradero. Y estamos haciendo el esfuerzo para que pueda brindar el servicio de manera permanente", indicó.

En este evento también estuvo presente el alcalde de Ancón, Samuel Daza, quien agradeció la implementación de este servicio temporal. A su vez, expresó su deseo de que el Metropolitano pueda continuar llegando hasta su comuna teniendo en cuenta las complicaciones que tienen para conectarse con otros puntos de la ciudad.

Buses alimentadores llegarán hasta la playa Las Conchitas en Ancón.

"Por ahora se está abriendo un servicio para atender a los veraneantes que quieren llegar a nuestras playas, lo que beneficiará a la actividad económica del distrito. Sin embargo, esperamos que ese servicio del Metropolitano se mantenga en el tiempo durante todo el año y se pueda generar una línea continua hasta Ancón para atender a nuestros vecinos", expresó.

Horarios y tarifas

De momento, ATU aún no ha dado a conocer mayores detalles de los horarios y tarifas que se implementarán en este nuevo servicio. Sin embargo, se espera que este cuente con el mismo itinerario y precio de los alimentadores que circulan por el balneario de la Costa Verde.

Es decir, los buses operarán entre las 10 de la mañana y 7 de la noche con un costo de S/ 1.50. Eso sí, aún no se determina si las unidades saldrán del terminal Naranjal en Independencia o de Chimpu Ocllo en Carabayllo.

En resumen, ATU anunció que el Metropolitano, a través de un servicio alimentador, llegará hasta la playa Las Conchitas en Ancón durante los fin de semana de este veranos 2026.