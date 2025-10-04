Ayacucho: Manifestantes rechazaron presencia de Ángel Manero en audiencia pública sobre temas agrarios

04/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que el actual gobierno de Dina Boluarte cuenta con un amplio rechazo en gran parte de la población peruana. Pese a negarlo en reiteradas oportunidades, las encuestas son claras las cuales señalan que la mandataria no alcanza los cinco puntos porcentuales de aprobación debido a una gestión llena de polémicas y hechos de corrupción.

Ángel Manero es rechazado por manifestantes en Ayacucho

Esto volvió a ser confirmado luego que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, tuviera que dejar una audiencia pública sobre temas agrarios tras la presencia de decenas de manifestantes quienes rechazaban su presencia.

De acuerdo a la información brindada por Canal N, en el Centro Cultural de Ayacucho se realizaba esta ceremonia donde también acudieron otras autoridades regionales y congresistas. Fue ahí que el integrante del Consejo de Ministros se hizo presente de manera sorpresiva.

Al enterarse de ello, el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, familiares de las víctimas de las protestas ocurridas en el 2022 y otro grupo de manifestantes acudieron al lugar para hacer sentir su voz de protesta.

Portando pancartas que expresaban su rechazo contra Dina Boluarte, este grupo de manifestantes obligó a Ángel Manero a dejar la audiencia escoltado por agentes de la Policía Nacional del Perú quienes resguardaban su seguridad.

Cuestionado por sus recientes declaraciones

Esta manifestación en contra del titular del Midagri se dan a solo días de unas polémicas declaraciones que lo pusieron en el centro de la polémica. Respecto a un proyecto minero el cual recibió luz verde pese al rechazo de la población.

En aquella oportunidad, Manero indicó que la minería tiene prioridad sobre la agricultura y el agua lo cual generó fuertes críticas en su contra. Sin embargo, días después se retractó de estas palabras y aseguró que la prioridad del gobierno es todo lo contrario.

"El agro es nuestra prioridad y en eso estamos trabajando. (...) (¿Por qué se disculpa?) Me la han planteado fuera de contexto, nosotros hemos sido claros en desarrollar esta cartera de irrigación en más de 19 regiones del país y darle agua a todo el agro nacional. (...) Me corrijo, estamos trabajando para darle agua a todas las actividades económicas y en primer lugar a la agricultura", indicó.

De esta manera, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, fue rechazado por un grupo de manifestantes en Ayacucho durante una audiencia pública vinculados a temas agrarios.