Retiro AFP 2025: ¿Tu DNI termina en 3? Esta es la fecha que podrás solicitar hasta S/21,400

04/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El retiro extraordinario de hasta 4 UIT de los fondos de pensiones vuelve este 2025 y la SBS como la Asociación de la AFP dieron mayores detalles sobre el proceso para que los afiliados soliciten su dinero. Conoce aquí la fecha que te tocará realizar dicho trámite si tu DNI termina en el número 3.

Asociación de AFP lanza cronograma

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) reveló la resolución donde da detalles del procedimiento operativo para el desembolso de hasta S/21,400; seguidamente la Asociación de la AFP, sin más tardar, lanzó el cronograma oficial para que todos los afiliados puedan comenzar a realizar el pedido de sus aportes.

Según la normativa, desde el 21 de octubre se podrá registrar el pedido y la primera UIT se depositaría 30 días después, es decir, aproximadamente el 20 de noviembre. El primer grupo que realizará este proceso serán aquellos afiliados cuyo dígito en su documento de identidad (DNI) termina en letra. ¿Pero qué pasa con aquellos que terminan en número?

¡No te preocupes! Ya que hay más fechas claves para evitar saturaciones en los canales de atención y brindar una mejor atención con información de calidad para orientar en esta etapa a todos los que busquen acceder a su dinero este 2025.

¿Qué día enviarás tu solicitud si tu DNI termina en dígito 3?

Por ejemplo, según el calendario oficial, las personas cuyo documento culmine en 3 podrán registrar su pedido en los siguientes días específicos:

Jueves, 30 de octubre.

Viernes, 31 de octubre.

Martes, 25 de noviembre.

En caso no pudieras realizar el trámite en estas fechas, aún tendrás la opción de acceder durante el periodo de fecha libre, habilitado entre el 4 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026. Si tu documento termina en otro dígito distinto al ya mencionado, puedes conocer qué día podrás realizar tu solicitud para el octavo retiro AFP accediendo al siguiente LINK.

¿Cuánto dinero puedes retirar de tu AFP?

El retiro extraordinario y facultativo, que va dirigido a todos, sin restricción alguna, permite acceder a un máximo de 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). El desembolso se efectuará en cuatro armadas hasta alcanzar el tope máximo permitido.

Primera entrega: hasta 1 UIT (S/5.350), 30 días después de presentada la solicitud.

hasta 1 UIT (S/5.350), 30 días después de presentada la solicitud. Segunda entrega: hasta 1 UIT, 30 días tras la primera entrega.

hasta 1 UIT, 30 días tras la primera entrega. Tercera entrega: hasta 2 UIT, 30 días después del segundo depósito.

hasta 2 UIT, 30 días después del segundo depósito. Cuarto desembolso de hasta 1 UIT (S/5.350) o saldo de tus aportes.

Cronograma oficial octavo retiro AFP

Recuerda, que el monto retirado es inembargable a menos que haya un juicio por alimentos, por el equivalente al 30% de tu dinero que desembolsarás, a favor de los hijos cuyos gastos no vienen siendo cubiertos.

Es así como ante la expectativa del octavo retiro de las AFP, se reveló la fecha en que podrás solicitar tu dinero, especialmente si tu DNI termina en el dígito número 3.