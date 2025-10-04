Precio del dólar HOY en Perú: ¿Cuál es el tipo de cambio para este sábado, 4 de octubre?

04/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El precio del dólar es un indicador clave en la economía de cualquier país. Su variación impacta directamente en el comercio, la inflación, la inversión, la deuda externa, el turismo y el poder adquisitivo de la población. Por ello, te revelamos cuál es el tipo de cambio de esta divisa en la jornada de hoy, sábado 4 de octubre.

Cotización del dólar HOY, sábado

El precio de la moneda estadounidense influye en la vida diaria de las personas y en la estabilidad económica de un país, por lo que su comportamiento es observado de cerca por gobiernos, empresas y ciudadanos. Es por ello, que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) brinda mayores detalles sobre la cotización del dólar para la compra y venta.

SÁBADO, 4 DE OCTUBRE COMPRA VENTA S/ 3.464 S/ 3.468

El organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), confirmó que el tipo de cambio presentó una leve variación, a la baja, en comparación al día de ayer, 3 de octubre donde la compra era de S/ 3.479 y la venta de 3.485.

Recuerda que el precio del dólar puede variar conforme pasen las horas según el equilibrio entre la oferta y demanda, influenciado por la confianza, el contexto global y las decisiones económicas locales. Además, puede sufrir fluctuaciones por decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU., intervención del BCRP, inestabilidad o cambios de gobierno, precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

¿A cuánto cerró el dólar el viernes, 3 de octubre?

Saber a cuánto cerró el dólar permite tomar mejores decisiones económicas, anticipar cambios en precios y entender la situación financiera del país. Es un dato diario clave tanto para empresas como para toda la ciudadanía.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) detalló en su portal oficial que el dólar cerró ayer, viernes, 3 de octubre, en 3,4640, (con una apertura de 3,4760); mientras que el tipo de cambio interbancario cerró con un valor promedio de 3,4649, con un máximo de 3,4730 y un mínimo de 3,4600.

Cotización del cierre del dólar, según BCRP.

Valor del dólar en el mercado paralelo

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.450 y se vende a S/ 3.480, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe. Para mantenerte informado sobre el comportamiento de esta divisa, no solo puedes entrar a la página oficial del BCRP o de Sunat, sino que también a estas otras entidades como la SBS, el Banco de la Nación y medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

En resumen, conocer el precio del dólar este sábado es fundamental para anticipar cómo iniciará la próxima semana en términos económicos. Este dato permite a personas, empresas e inversores tomar decisiones informadas sobre compras, ventas, inversiones o viajes.