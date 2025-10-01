Ángel Manero: Gobierno autoriza viaje del ministro de Desarrollo Agrario a Argentina del 7 al 8 de octubre

01/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero Campos, estará fuera del país en los próximos días, debido a un viaje oficial que llevará a cabo a la ciudad de Rosario, Argentina.

Su salida del territorio nacional fue oficializada a través de la respectiva Resolución Suprema N.º 207-2025-PCM, publicada este miércoles 1 de octubre en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Participación en el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria

De acuerdo con el dispositivo, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) fue invitado a participar en la "XXIX Reunión Anual del Consejo Directivo del Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO)", la cual se realizará los días 7 y 8 de octubre en mencionada ciudad argentina.

Según la resolución, el funcionario de Estado será parte del panel inaugural denominado: "Financiamiento para escalar innovaciones en el sector agropecuario de América Latina y el Caribe" para el martes 7 de octubre. Dicho encuentro tiene como propósito presentar y debatir tendencias organizacionales y modelos de escalamiento público - privado de tecnologías prioritarias para incrementar la productividad y la sostenibilidad del sector agropecuario en la región. Asimismo, para el día siguiente fue convocado a participar en una gira técnica, como parte del citado evento.

Durante la jornada internacional, el ministro presentará los resultados de la gestión 2025, así como, dará a conocer la propuesta de trabajo para el año 2026 y presentará un análisis de los escenarios financieros y de inversión con los patrocinadores del evento, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA); además, presentará la propuesta de modelo operativo del FONTAGRO.

Perú asumirá la presidencia del FONTAGRO

Uno de los aspectos más importantes de la "XXIX Reunión Anual del Consejo Directivo del Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO)" es que el Perú asumirá la presidencia de la organización para el período 2026-2027.

Vale mencionar que, el FONTAGRO es un mecanismo único de cooperación regional creado en 1998, que promueve la innovación en la agricultura familiar, la competitividad del sector agroalimentario y la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. Asimismo, actúa como un foro para la discusión de temas estratégicos y financia iniciativas de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo sostenible del sector agropecuario y alimentario.

Debido a su viaje oficial, el ministro de la Producción, Sergio González Guerrero, se encargará de reemplazarlo en el cargo, en cumplimiento del Decreto Supremo N.º 047-2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos.

Finalmente. el dispositivo señala que los gastos por concepto de pasajes aéreos y viáticos de Ángel Manero Campos serán cubiertos por el FONTAGRO, por lo que no irrogará gasto al Tesoro Público.