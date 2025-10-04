Corte de agua este lunes, 6 de octubre: Aquí los distritos que se verán afectados, según Sedapal

04/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció la suspensión temporal del suministro de agua potable para este lunes, 6 de octubre, en Lima Metropolitana. Descubre aquí el distrito que se verá afectado con el corte.

¿Qué distrito sufrirá el corte de agua?

A través de su canal de difusión, la empresa estatal brindó detalles sobre el motivo del corte de agua en algunas zonas de la capital. Según detalló, se debería por trabajos de mantenimiento en la red y limpieza de sus reservorios, así como otras actividades para mejorar la infraestructura de almacenamiento y garantizar que el servicio llegue en las mejores condiciones a los hogares.

Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción. En caso el servicio no se restablezca en el horario señalado por la entidad, se recomienda comunicarse con el Aquafono (01) 317-8000, teniendo tu número de suministro a la mano.

Interrupción del servicio en SJL

Hasta el cierre de esta nota, Sedapal reportó que el corte que habrá este lunes afectará al distrito de Lima Este, San Juan de Lurigancho. Ten en cuenta el horario y el sector:

Horario de corte: Desde las 2:00 p.m. hasta las 11:55 p.m.

Desde las 2:00 p.m. hasta las 11:55 p.m. Motivo de suspensión : Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sectores 415 y 419.

Áreas afectadas: Agru. Los Portales de Sta. María, Agru. Nva. Alianza de Sta. María, A.H. Sta. María Parcela 3 Sect. Nva. Alianza, Agru. Las Vegas de Sta. María, Agru. El Ayllu de Santa Rosa, AF Santa Rosa, A.H. 1° de Agosto, A.H. 1° Agosto Ampl. Agru. Nvo. Milenio, A.H. Prolg. Santa María Parcela II Sect. Ampl., A.H. La Gruta, Agru. 28 de Febrero, A.H. Villa 2 de Enero, Agru. 4 de Agosto, A.H. Sr. de Los Milagros Sect. Simón Bolívar II, A.H. Sr. de Los Milagros Sect. Combate de Angamos, Agru. Jorge del Castillo Sect. Cerrito Feliz, A.H. 4 Suyos Nvo. Milenio Sect. Cerrito Feliz, A.H. 4 Suyos Nvo. Milenio Sect. 5 de Julio, A.H. PI Nueva Alianza, Sect. Los Ángeles II.

Consejos en caso de corte de agua

¿Sabes qué hacer en caso de corte de agua? Almacenar agua correctamente es clave para evitar el desperdicio y prevenir enfermedades. Por ello, la empresa estatal te brinda las siguientes recomendaciones:

Prioriza el uso del agua, para hidratarte, preparar los alimentos, higiene personal, lavado de manos y lavado de utensilios.

Tapa los recipientes o depósitos en los que almacenas agua para evitar su contaminación.

Cocina alimentos simples o que no requieran mucha agua: Evita preparaciones que necesiten mucha limpieza o enjuague. Prioriza comidas sencillas mientras dure el corte.

No te dejes sorprender por el corte de agua programado por Sedapal para este lunes, 6 de octubre y toma tus precauciones. Según se dio a conocer en sus redes sociales, el servicio se verá interrumpido, hasta el momento, en dos sectores de SJL.