Fiscalía dicta 18 meses de prisión preventiva contra Baldomero Marchena, exalcalde de Ayabaca

04/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía Anticorrupción de Sullana consiguió que el Poder Judicial dicte 18 meses de prisión preventiva contra el exalcalde de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, Baldomero Marchena Tacure, en el marco de una investigación por el delito de colusión agravada.

18 meses de prisión preventiva a exalcalde de Ayabaca

El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana investiga las garves irregularidades en el proceso especial de selección RES-PROC-1-2020-MPA-CS-1, el cual está referido al mantenimiento de caminos vecinales en la provincia de Ayabaca.

De acuerdo a la pesquisa que recae en contra de la ex autoridad edil, el pasado 17 de julio de 2020, en plena pandemia covid-19, se adjudicaron 52 servicios valorizados en más de 50 millones de soles, dentro del Decreto de Urgencia N°070-2020, en el que se detectó graves irregularidades en la contratación.

En tal sentido, la variación de comparecencia a prisión preventiva estuvo a cargo del fiscal provincial del Primer Despacho, Luis Antonio Ramos Rioja, y fue declarado infundado por el juez titular del Juzgado Anticorrupción, Carlos Lindo Yajamanco.

La Fiscalía acreditó graves y fundados elementos de convicción que vinculan a Baldomero Marchena Tacure con los hechos investigados, la pena grave que se espera imponer y el peligro procesal superior a 5 años.

🚨 #FiscalíaLogra | Fiscalía anticorrupción de Sullana obtuvo 18 meses de prisión preventiva para Baldomero Marchena, exalcalde de Ayabaca (Piura), quien es investigado por el delito de colusión agravada en la contratación de obras de mantenimiento vial.



🔗 Leer más 👉🏼... pic.twitter.com/EagZgSNmeb — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 4, 2025

Así como también el peligro procesal de fuga y de perturbación de la propia investigación, la misma que ya se encuentra en el estudio de control de acusación.

Otros investigados y acusación

Cabe precisar que, junto al exburgomaestre también son investigadas otras tres personas más quienes conformaron el comité especial de selección de la Municipalidad de Ayabaca y a su vez representantes de personas jurídicas que participaron en el proceso de contratación.

De igual forma, el imputado Marchena Tacure se encuentra cumpliendo una orden de prisión preventiva desde octubre de 2021, por otro caso el cual está relacionado con la compra irregular de la Municipalidad de Ayabaca, durante su cargo de alcalde entre los años 2012-2018.

Al respecto, en esta invetigación el exburgomaestre fue sindicado de integrar junto a su padre, también ex autoridad edil Humberto Marchena Villegas, la presunta organización criminal conocida como 'Clan Marchena'.

Se concluye que, la Fiscalía Anticorrupción de Sullana consiguió que el Poder Judicial dicte 18 meses de prisión preventiva contra Baldomero Marchena Tacure, exalcalde de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, en el contexto de una investigación por el delito de colusión agravada.